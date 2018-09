Y pues no hay otra cosa que se note más que tapar los múltiples baches que han hecho de Torreón una fuerte competidora de la superficie lunar. Hasta aquí no hay nada extraño o, al menos, nada que no se haya visto en las anteriores administraciones. El problema es que se pavimentaron vías que por debajo tienen colectores de drenaje sanitario que están colapsados o a punto de colapsar, como se pudo observar con las recientes lluvias. O sea que ahora que se van a tener que reparar varios de esos colectores, algunas de las calles recién pavimentadas tendrían que ser abiertas con lo que el dinero empleado en el recarpeteo literalmente terminaría en el drenaje. Dicen que en el equipo de don Jorge ya se tenía un diagnóstico de que tarde o temprano esa inversión en drenaje sanitario se debía hacer y que, incluso, fue tema importante de la campaña. Aún así, se tomó la decisión de privilegiar la obra de mayor impacto visual en detrimento de lo que hoy ya es una urgente necesidad. Lo que son las cosas.

***

Y ya entrados en estos asuntos, cada día que pasa aumenta el tamaño de la herencia maldita que el exgerente general del Simas y hoy subsecretario de Egresos de Coahuila, Xavier Herrera Arroyo, le dejó al actual gerente Juan José Gómez. Por un lado está el tema de los adeudos con la implacable Comisión Federal de Electricidad, que ya ha provocado que las oficinas centrales de la empresa descentralizada de agua y drenaje se queden sin luz en una ocasión por la demora en los pagos que, curiosamente, la compañía eléctrica hoy está cobrando insistentemente. Luego está la deuda que el Simas tiene con la otra Comisión, la Nacional del Agua, que no es tan implacable, sobre todo con los usuarios de mayor peso económico, por concepto de derechos de extracción de agua, un cobro que se hace por ley más para tener un control en el uso del agua por parte de los organismos operadores que como medida recaudatoria. El detalle en este adeudo es que si el sistema no apoquina, pues no va a tener los recursos para emprender las obras que proyecta para comenzar a resolver los problemas de infraestructura hidráulica y sanitaria. Ambas deudas son históricas, pero parece que la anterior administración prefirió guardar silencio sobre ellas y gastar los recursos en otros rubros, como la perforación de más pozos, que en bajarle al monto. La otra herencia es más que evidente y tiene que ver con el serio rezago que existe en materia de reposición de drenaje sanitario y redes de agua potable, que presentan fugas por doquier. Y si a eso sumamos el caso de la Planta Tratadora de Aguas Residuales que no está completamente resuelto, pues la herencia se convierte ya en una pesada losa que hasta el momento no pueden cargar las actuales autoridades del Simas. Y a ver si no salen más cosas.

***

Cuentan que quien sigue acumulando poder dentro del ayuntamiento es el director de Servicios Administrativos, Antonio Loera López, quien incluso ejerce sus facultades fuera de su área de incumbencia. Ya nuestros subagentes habían reportado que es él quien decide de facto qué obras se autorizan o no así como los recursos que se designan para cada acción, haciendo quedar a los directores de Obras Públicas, Tomás Galván, y Desarrollo Urbano, Aldo Villarreal, como funcionarios de segundo nivel. Recientemente don Antonio mostró un criterio, digamos, no muy fino al disponer de dos canchas de la Unidad Deportiva Compresora para convertirlas en estacionamiento y bodega, cuando se supone que esa área pública había sido rehabilitada para que los pobladores del sector, que no cuentan con muchas opciones de esparcimiento, pudieran hacer deporte. Pues bien, el mismo Loera ha protagonizado recientemente una controversia dentro del edificio público más caro de la ciudad al intentar imponer una medida draconiana con los empleados municipales de confianza. Resulta que el director en cuestión decidió poner checadores en la Presidencia para que todos los trabajadores, sindicalizados o de confianza, tuvieran que marcar sus entradas y sus salidas. Pero como algunos de los segundos no lo hicieron, argumentando la naturaleza de su trabajo, que es más estar en campo, se llevaron la nada grata sorpresa de que al final de la quincena sólo recibieron el pago por uno o dos días, como si sólo esos hubieran laborado. Dicen que casi se le arma una rebelión a don Antonio en su oficina y que al final tuvieron que reponerles el dinero descontado a cambio de que los empleados se comprometieran a checar sus entradas y salidas. Está bien que es necesario aplicar controles, pero dicen que también es importante tener criterio.

***

La repentina salida del priista Samuel Rodríguez del Congreso de Coahuila y de la presidencia del mismo levantó harto polvo en la Urbe de Adobe. Dada la cercanía que el ahora diputado con licencia ha tenido con la otrora familia todopoderosa Moreira, no faltó quien vio en esta acción una más de la purga que ha iniciado en la era riquelmista luego de la elección del pasado 1 de julio. Y es que, como lo habían reportado nuestros subagentes, existen indicios, aún débiles, de ruptura entre el actual gobierno y el anterior, que se han traducido en algunos movimientos dentro de la administración y señales que surgen del Palacio Rosa de Saltillo para advertir a el exgober Rubén que debe asumir que ya no gobierna por estos lares, aunque sigue teniendo influencia. No obstante, en el caso de don Samuel se dice que la verdadera razón es que tuvo que dejar el cargo para atender negocios familiares que al parecer no atraviesan por buenos momentos, aunque hay quienes aseguran que más bien es un poco de los dos motivos.

***

Dicen las malas lenguas que quien ya está interviniendo para generar la división del PAN con miras a las próximas elecciones locales es la alcaldesa priista de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, para lo cual se está apoyando en nada menos que los Campuzano, es decir el secretario general del blanquiazul en Durango, Rómulo y la exdiputada local, Gina. Por ese motivo, panistas señalan que se está recurriendo al estilo de la vieja escuela del PRI y hacen un llamado para que el gober José Aispuro Torres ponga orden en el partido gracias al cual logró romper con la continuidad del tricolor en la gubernatura. Para pocos es desconocida la cercanía que existe entre Herrera Ale y Gina Campuzano, quien en su periodo como legisladora y aún después acudió como invitada de muchos actos oficiales del Municipio y más recientemente, se dejó ver en el informe de la presidenta del DIF de Gómez Palacio, Vilma Ale de Herrera. Ahora sí que los panistas deben ponerse las pilas y hacer su trabajo para la próxima elección local del dos de junio de 2019, en que se renovarán los 39 ayuntamientos luego de que históricamente, a este partido lo han caracterizado el divisionismo, las pugnas internas y el privilegiar a candidatos poco o nada identificados con la causa panista sino que únicamente buscan utilizarlo como escalón político o para su beneficio personal. De no hacerlo, corren el riesgo de irse hasta la tercera posición en la próxima elección local por el efecto Morena.







