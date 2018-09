Rechazan indultar a Lula si gana elección Indigna a Venezuela banquete de Maduro

La comida que el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores realizaron en el restaurante de un afamado chef internacional kurdo en Estambul ha causado indignación en este país sumido en crisis.

"No, no al indulto", dijo y aseguró que "Lula es el primero en decir que no quiere favores, quiere el reconocimiento del error de la justicia".

Condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, Lula da Silva está encarcelado desde el 7 de abril pasado en Curitiba, sur de Brasil.

Haddad, quien gobernó la ciudad de Sao Paulo, se ubica en el segundo lugar de las encuestas con cerca del 18 por ciento de la intención de voto, por detrás del ultraderechista Jair Bolsonaro, que lo aventaja por 10 puntos.

El mandatario regresaba de su viaje a China y en escala en la ciudad turca de Estambul, visitó el restaurante de Nusret Gökçe, conocido a nivel internacional como "Salt Bae" por la forma en que adereza con sal la carne que prepara.

Maduro y su esposa llegaron al restaurante en Estambul de Salt Bae este lunes de acuerdo a la cuenta en Instagram del chef, en la cual se aprecia la estancia del mandatario en un video.

Maduro aparece en un video de un minuto y 28 segundos de duración en Youtube (https://youtu.be/OJyydT4hHb4) viendo como Salt Bae le prepara los cortes que comería minutos después.







Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP