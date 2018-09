Reviven polémica AMLO e IP

CIUDAD DE MÉXICO

López Obrador reiteró que México está en crisis tras el rechazo de los empresarios

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, vuelve a tener diferencias con el sector empresarial.

López Obrador reiteró que México sí está en crisis, sin embargo, dijo, cumplirá con todos sus compromisos.

Esta declaración se da luego de que líderes del sector privado negaron que la economía mexicana esté en bancarrota, como reacción a la aseveración que el domingo pasado realizó el tabasqueño en Nayarit, donde arrancó su gira de agradecimiento.

Ayer, en entrevista con medios en La Paz, Baja California Sur, el próximo presidente consideró que se debe reconocer que el País está sumido en una crisis causada por 30 años de política económica neoliberal.

"¿Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal, que sólo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia? ¿Por qué no aceptarlo, por qué no reconocerlo? No les estoy diciendo que pidan perdón, sino que sean autocríticos y que acepten", expresó en el aeropuerto de La Paz.

"Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia, y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal y que la vamos a cambiar", agregó.

El tabasqueño sostuvo que sus adversarios conservadores y la "prensa fifí" descontextualizaron sus declaraciones y difundieron que se estaba desdiciendo de sus promesas de campaña.

"Ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis de México, usé la palabra bancarrota, se me lanzan, interpretan que me estoy echando para atrás y no voy a cumplir mis compromisos.

"Falso: Voy a cumplir todos mis compromisos, nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida", respondió.

El lunes, los representantes de la iniciativa privada añadieron que las inversiones necesitan un ambiente seguro y esas afirmaciones no ayudan. Sin embargo, el empresario Alfredo Harp Helú negó que la reciente declaración haya restado confianza entre los inversionistas y los mercados internacionales.

No es la primera vez que López Obrado y los empresarios se enfrascan en una disputa. En mayo, durante la campaña electoral, el entonces candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" aseguró que Ricardo Anaya, de la coalición que encabezaba el PAN, se había reunido con importantes empresarios para pedirles que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, apoyara su candidatura y forzara al candidato del PRI, José Antonio Meade, a declinar en favor suyo.

En respuesta, los organismos de la Iniciativa Privada, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cerraron filas y pidieron un "liderazgo" que lleve a la "unidad, no a la división".







Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP