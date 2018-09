Si AMLO cumple, México será Disneylandia: René Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, advirtió que si a partir del 1 de diciembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, comienza a cumplir sus promesas de campaña, México se va a convertir en Disneylandia.

"A partir del primero de diciembre, si se cumplen todas las promesas que se hicieron en campaña, se va a convertir México en Disneylandia. Hay que esperar, ya falta poco", dijo.

Previo a esa declaración, el también ex presidente nacional del tricolor reconoció que López Obrador rectificó que no podría cumplir todas las demandas, pero sí todo a lo que se comprometió en campaña.

"Creo que es de reconocerse cuando alguien rectifica. Yo no sé si se estén curando en salud o no se estén curando en salud. Lo que sí sé, es que no alcanza para todo", añadió.

Al respecto de sus dichos, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, resaltó que el gobierno saliente del priista Enrique Peña Nieto deja una "situación complicada" que buscará mejorarse.

"La verdad es que ellos nos dejan un país en una situación bastante complicada y se va a mejorar. Lo que ha dicho el presidente electo es que se van a cumplir todos los compromisos de campaña", recalcó.

Por su parte, el dirigente parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, llamó a su homólogo del PRI a respetar la posición del presidente electo, y a López Obrador lo llamó a ser prudente con sus declaraciones.

"Tenemos un Presidente electo y hay que respetarlo. Lo que me llama la atención es que se puedan dar comentarios anticipados o comentarios prematuros. Yo espero que el Presidente electo aprenda la prudencia y deje de hacer declaraciones cuando todavía no está en funciones", comentó.





"A partir del primero de diciembre, si se cumplen todas las promesas que se hicieron en campaña, se va a convertir México en Disneylandia. Hay que esperar, ya falta poco", dijo. (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018Transición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD