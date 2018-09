Sostengo que hay crisis en México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Al aclarar que hay camajanes (holgazanes que viven a costa de los demás) del conservadurismo que manipulan la información y prensa fifi, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que hay algunas personas que no les gustó que haya usado el término bancarrota, pero es verdad porque el país está en crisis.

"Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal y que la vamos a cambiar", enfatizó.

En entrevista a medios en el aeropuerto de La Paz, precisó que si a alguien le enojó el término bancarrota, les ofrece disculpas: "amor y paz".

Aclaró que aunque el país está en crisis, va a cumplir sus compromisos de campaña.

"Ahora que digo que hay una crisis y que México está en bancarrota, se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y no voy a cumplir con los compromisos, falso: voy a cumplir todos los compromisos".

"Nuestros adversarios, los conservadores que no terminan de digerir lo que sucedió en la elección presidencial y la prensa fifi están atentos y sacando de contexto las cosas, buscando las podridas, lo entiendo, esa es su postura", expresó.

Pidió que no haya manipulación "de los camajanes del conservadurismo, de la prensa fifi", y aclaró que "se oiga bien y se oiga fuerte": va a cumplir todos los compromisos que hizo en campaña, "no le voy a fallar al pueblo de México".

"Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal que solo beneficio a una minoría y empobreció a la mayoría del pueblo, por qué no aceptarlo, por qué no reconocerlo", cuestionó.

"No les gustó la palabra, el término bancarrota, yo tengo mis datos. Claro (ya vi datos), llevamos 30 años sin crecimiento económico", continuó.

Dijo que se debe tener conocimiento del punto de partida del próximo gobierno, pero no es justificación, pues el país va a salir adelante.

Aclaró que busca una democracia y no construir una dictadura en su gobierno.





