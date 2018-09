Cambian composición de bancadas en el Congreso de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

En la búsqueda por obtener una mayoría calificada, de último momento, Morena realizó una nueva composición de las bancadas parlamentarias en el primer Congreso de la Ciudad de México para favorecer al Partido del Trabajo y al de Encuentro Social; al PRI logró arrebatarle una diputada.

Esta nueva combinación a unas horas de iniciar funciones fue aceptada y votada por el PRD. De facto, permite que el PT se consolide como la tercera fuerza política representada en Donceles y Allende, desplazando a los perredistas hasta en su lugar de designación: hasta arriba y en la orilla.

También posibilita que el PES tenga un diputado más para convertirse en una fracción parlamentaria ahora con dos legisladores (Miguel Ángel Álvarez Melo, quien ya estaba, y Fernando Aboitiz, el que se suma), además de estar en la Junta de Coordinación Política.

En suma y hasta el momento, porque podrían reflejarse más cambios (chapulineos), la bancada de Morena quedó integrada con 34 diputados; Acción Nacional, 11; PT y PRD, seis respectivamente; PRI, cinco; Verde Ecologista dos, y Encuentro Social, dos.

La desertora del PRI al PT fue Leonor Gómez Otegui, así como José de Jesús Martín del Campo Castañeda y Lilia Sarmiento, quienes siglaron por Morena, pero se pasaron al mismo partido. "Lo que buscaron y consiguieron fue igualar la tercera fuerza del PRD, pues la Mesa Directiva hubiera correspondido al PAN o al PRD, pero no a Morena, de ahí que con esta asignación se queda con una presidencia a cargo del PT y una vicepresidencia", aseguró Jorge Gaviño, coordinador parlamentario de la bancada del PRD.

No es la primera vez que un Congreso practica esta estrategia; sin embargo, actualmente imposibilita a los seis diputados del PRD tener una representación en la Mesa Directiva que deberá ser renovada en un año.

"No es democrático, indecoroso políticamente, pero no nos interesa presidir los trabajos parlamentarios. El precedente es que nos están avasallando, es como el borrachito aquél que está orinando en vía pública, llega el policía y le dice: no se puede orinar ahí, a lo que el borrachito contestó: pues yo ya estoy pudiendo", ejemplificó el ex director del Metro.

Dijo que si la oposición hubiera puesto sobre la mesa esta decisión, el PRD hasta hubiera renunciado a la Mesa Directiva. "No era necesario que nos crearan esto de manera artificial".

Minutos antes, desde tribuna, la coordinadora de Morena, Ernestina Godoy, garantizó que en el Congreso de la Ciudad de México su partido representará una mayoría democrática integrada por lo que llamó un "avasallante y esperanzador" voto popular.

"En eso sí somos avasallantes, pero eso no nos va a hacer repetir los mayoriteos y agandalles de la pasada Legislatura", externó.





Esta nueva combinación a unas horas de iniciar funciones fue aceptada y votada por el PRD. (EFE)

Etiquetas: chapulineo MorenaCongreso CDMX

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD