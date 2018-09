Acuerda AMLO apoyar a Sinaloa en seguridad

LA PAZ, BCS

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acordó, este lunes, con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, apoyar al estado principalmente en el tema de seguridad, pues fue el sexto estado del país que más votó por la transformación y existe una deuda con el pueblo sinaloense en esa materia.

En su segundo día de la gira del agradecimiento, el político de Tabasco también se reunió con el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y realizó un mitin en La Paz para presentar los programas que va a impulsar y al que acudió como invitado especial René Fujiwara, nieto de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo.

Fujiwara estuvo entre los invitados especiales, abajo del templete, y en entrevista aclaró que acudió al evento a título personal y no en representación de su abuela, de quien desconoció si ya ha tenido reunión con el presidente electo.

"No sé si se hayan reunido [López Obrador y Elba Esther] y si se reunieron no me lo diría", indicó quien apoyó a López Obrador en la campaña a través de las Redes Sociales Progresistas. Aclaró que no busca un puesto en el próximo gobierno, ni formar parte de partidos políticos. Detalló que trabaja para crear una asociación civil para apoyar a jóvenes y formarlos en tareas, por ejemplo, legislativas. Para ello, continuó, espera el apoyo de dirigentes y legisladores de Morena.

Temprano, el presidente electo estuvo en Culiacán, Sinaloa, para reunirse en privado con el gobernador del estado. "Vamos a apoyar a Sinaloa, tenemos una deuda con el estado. Vamos a garantizar que haya seguridad y paz para todos", dijo previo al encuentro.

Al arribar al palacio de gobierno del estado y ser recibido por Quirino Ordaz, López Obrador detalló que se atacará la inseguridad con un enfoque distinto: que haya crecimiento económico, empleo, que se rescate del abandono al campo, que se apoye a los productores, que haya trabajo y que se atienda a los jóvenes, que tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo.

"Entonces, hay un gran compromiso con los sinaloenses. Vamos a apoyar mucho la actividad productiva y el bienestar, eso es lo que podemos decirles, en términos generales", indicó. Recordó que en Sinaloa votaron por el cambio, ya que fue el estado del norte que más sufragó por la transformación el 1de julio, el sexto lugar de votación a nivel nacional.

Maradona y "El Toro". Previo a la reunión, López Obrador sostuvo un encuentro con el ex jugador de beisbol de las Grandes Ligas Fernando "El Toro" Valenzuela y aprovechó para enviar una felicitación al nuevo director del equipo de futbol Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona.

"Aprovecho para transmitirle un saludo y darle la bienvenida a Diego Armando Maradona, es otro deporte, el futbol, pero Diego también es una leyenda, un futbolista destacadísimo en el mundo, es genio y figura hasta la sepultura", enfatizó el presidente electo.

Recibió de "El Toro" Valenzuela un bate y una camisola del equipo local de Guasave.

El presidente electo informó que el dueño del equipo de los Dodgers lo invitó a tirar una primera bola en el juego del viernes, pero le agradeció y rechazó la invitación, porque no puede salir del país, ya que realiza una gira por territorio nacional para presentar sus planes de gobierno.

"No puedo salir del país, estoy bateando muy bien aquí, estoy macaneando, bateando más de 300, hasta el tirabuzón le estoy pegando. Me da mucho gusto estar aquí con Fernando y con el gobernador de Sinaloa", dijo.

Más tarde, en La Paz, Baja California Sur, se reunió en privado con el mandatario del estado, el panista Carlos Mendoza Davis. El encuentro se alargó por dos horas en el palacio de gobierno y realizó un mitin en el malecón de La Paz para presentar los programas sociales que lanzará en su gobierno, entre éstos, becas a estudiantes, pensión a adultos mayores y programas para potabilizar agua.

En el evento se registró un jaloneo entre personas que se manifestaron en contra de la mina que se quiere construir y personal de la ayudantía de López Obrador.





