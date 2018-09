La lagunera Denisha anda con todo

TORREÓN

Denisha figura en dos musicales y además es conductora de El chanclazo, nuevo programa de TV Azteca

La Laguna continúa siendo un semillero de talentos. Algunos se han quedado en la región, otros han emigrado a diversos destinos como el caso de Denisha.

La nacida en Torreón ha destacado en el teatro musical y en la TV nacional tras su paso por La Academia en 2011. En fechas recientes ha adoptado otra faceta, la de la conducción.

La joven habló en exclusiva con El Siglo de Torreón acerca de sus proyectos y aprovechó para recordar a su paisana Hiromi Hayakawa, quien cumplirá el 27 de septiembre un año de haber partido.

¿Cómo te ha ido?

Muy bien gracias a Dios. Estoy feliz, estrenando programa que es ¡El chanclazo! de lunes a viernes a las 16:00 horas por el 7.2 A+ (TV Azteca) y además me incorporé al musical Vaselina en el personaje de "Chacha DiGregorio". Aunado a esto desde hace tres años figuro en el espectáculo MYST bajo la dirección de Felipe Fernández del Paso y Chacho Gaytán.

Te has vuelto muy versátil, ¿Cómo combinar todo esto sin descuidar alguno de tus proyectos?

Híjole es todo un reto. En ¡El Chanclazo! estamos de lunes a viernes, en MYST de jueves a sábado y en Vaselina los domingos, así que intento dormir e hidratarme lo más que puedo para poder estar al 100 por ciento.

De todo esto que estas realizando, ¿Cuál actividad es tu favorita?

Estos tres proyectos me tienen totalmente feliz y agradecida, porque me permiten hacer lo que más disfruto: cantar, actuar, bailar y conducir. ¡Imagínense!, qué más puedo pedir.

¿Has pensado en grabar un disco?

Nunca ha sido mi objetivo. Amo cantar y disfruto mucho hacerlo en vivo, pero si la vida me sorprende con la oportunidad de grabar un disco lo haría encantada.

¿Cuál es tu mayor anhelo profesional?

Vivir de lo que más amo hacer y nunca dejar de aprender. Lo demás se lo dejo a Dios, que me lleve a donde me tenga que llevar.

En este mes se cumple un año de la muerte de Hiromi, ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de ella?

No puedo creer que ya paso un año... aún me cuesta creer que ya no está en este plano. Tengo muchos recuerdos. Con 'Hiro' tuve la oportunidad de protagonizar mi primer Musical aquí en Ciudad México, Hairspray, ella era 'Penny' y yo era 'Tracy'. Siempre estará en mi corazón y la recordaré talentosa, disciplinada, enfocada en sus proyectos, una gran compañera y amiga.

¿Qué extrañas de La Laguna?

De Torreón extraño todo, hasta las tolvaneras. Acabo de ir hace dos meses, me di una escapadita para ir a ver a mi familia. Los extraño a ellos, a mis amigos del colegio. También añoro las gorditas de picadillo, la discada y las hamburguesas.

¿ Ya llegó el amor a tu vida?

Sí, ando feliz.

