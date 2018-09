Disfruta de papeles

CIUDAD DE MÉXICO

El actor Marcus Ornellas habla de su experiencia al interpretar a dos personajes opuestos en dos historias diferentes

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

A partir del lunes, el actor y modelo brasileño Marcus Ornellas aparecerá en dos pantallas, por un lado, continuará con las transmisiones Falsa identidad en Telemundo y estrenará La taxista, por el 3.1 de Imagen TV.

Sus personajes en ambas historias son opuestos: en la primera es un cantante frustrado de banda y en la segunda, un hombre de más de 40 años, empresario, con una familia casi perfecta salvo porque, el día de su 20 aniversario de bodas descubre muchas mentiras en torno a su matrimonio, casi le da un infarto y por poco y lo atropella una taxista.

"Me gusta dar cambios, es bueno para que la gente no te encasille o que digan que porque estás guapo no puedes hacer personajes intensos, yo lo disfruto y quiero que la gente vea que uno tiene una vasta gama de colores", dijo en entrevista.

"Álvaro Lizárraga", su personaje, es unos años mayor que él en la vida real y pese a que La taxista es una historia romántica, el giro está en que no retrata un primer amor, sino la posibilidad de enamorarse otra vez después de un largo matrimonio con inminente fin (Cecilia Galliano da vida a "Carolina", su pareja).

"Cuando la taxista (Ana Belena) casi lo atropella, ella está comprometida y tiene también sus problemas. Comienza a trabajar conmigo en mi agencia de autos. Al conocerla, 'Álvaro' se da cuenta del mundo de apariencias en el que vive y que por estar enfocado el 99% del tiempo a su trabajo descuida a su mujer e hijos, pero era porque tenía la intención de darles lo mejor, sin embargo muchos nos olvidamos de dar esa atención especial a la familia, sí es importante trabajar pero también es importante disfrutar tiempo juntos", platicó, y confesó que en eso sí se parece al personaje, aunque el esfuerzo ha valido la pena.

"Este es el momento más importante de mi vida laboral, estoy muy feliz, creo que es la mejor etapa en este aspecto".

Además, el actor le propuso matrimonio a su pareja, Ariadne Díaz, con quien tiene a su pequeño hijo, Diego, por lo que, comenta, está feliz en ambos planos. "Aún no hay fecha para la boda, vamos a disfrutar el compromiso y la etapa que estamos viviendo".

La taxista se estrenará este lunes a las 19:00 hrs. por Imagen TV. La historia es una adaptación de la colombiana Eres mi tesoro, y cuenta con la producción de Agustín Restrepo.





el universal

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP