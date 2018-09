'Volará las cabezas' de

CIUDAD DE MÉXICO

El actor y youtuber Juanpa Zurita, habla de su show en vivo que presentará el 21 y 22 de septiembre

Con 18 millones de seguidores en Instagram y 5 millones en Twitter, Juanpa Zurita ha sido viner, modelo e incluso actor en la serie de Luis Miguel, donde interpreta a su hermano. Pero ahora debutará con un show en vivo.

Sea por su sentido del humor, su peculiar timbre de voz o lo que comparte con sus seguidores a través de las redes sociales, Juanpa Zurita quiere demostrar, con este show en vivo, que es fiel a sí mismo y a su esencia, sin importar cuántas personas lo sigan.

"Además de mi contenido, que es casi siempre comedia, me gusta comunicar las cosas que yo aprendo en esta aventura. Me gusta demostrar a la gente que no necesitas a nadie más que a ti mismo para lograr tus sueños. Tengo una conexión bastante particular con la gente que me ha seguido. Siempre va a haber envidias y es imposible caerle bien a todos pero una amiga me dijo que 'hay que tomar las críticas de quien vienen'".

Reconoce que con el tiempo ha aprendido a convertir los comentarios negativos en un trampolín que le permite ser mejor. "Si mi hermano me dice: 'oye Juanpa, está mal que hagas esto' o 'este video no me gusto', le preguntaré: '¿cómo puedo mejorar?' Pero una crítica de una persona que no conoce tu historia, de dónde vienes y hacia dónde vas, pues es un ejercicio que no sirve de nada. Entra por un oído y te sale por el otro. Las críticas deben ser buenas".

Zurita dice que su virtud ha sido aprovechar la luz de los reflectores a su favor. Explica que construir una carrera a partir de las plataformas digitales le ha abierto puertas para conocer más personas que piensan, sienten y se comunican como él.

"Creo que las redes sociales dan la oportunidad de que tu personalidad pueda ser vista por más personas; no importa que sea un nerd al que le encantan las matemáticas, un gamer al que le vuelven loco los juegos o yo, un interactivo loco aventurero. Las redes te permiten que las personas que tienen esas mismas pasiones te encuentren".

Señala que las redes te permiten ser tú mismo porque la gente te apoya y eso genera seguridad y confianza en ti para poder hacer más. "Es súper bonito y es una bendición tener tantos ojos porque son ojos que no te están juzgando, que te están apoyando", afirmó.

Con esa vibra es que el modelo y actor se presentará en el Club Media Fest, a celebrarse los días 21 y 22 de septiembre en el Pepsi Center y que contará con las presentaciones de otras personalidades como Bella Thorne, Dosogas, Luisito Comunica y La Divaza.

El evento, que reunirá a diversos artistas e influencers, servirá de plataforma para que sus seguidores conozcan una nueva faceta con la que espera dejarlos sorprendidos.

"Es la primera vez que hago un show en México. Nunca en la ciudad había hecho un espectáculo y por eso estoy súper emocionado, nervioso y trabajando muchísimo con las personas que van a formar parte de la función para dar a la gente una experiencia única".

Dice que toda la gente que le ha seguido a lo largo de los años le ha pedido que haga un show todos los años. "Y me he esperado hasta este momento para tener algo de calidad, que valga la pena y estoy seguro que les va a 'volar la cabeza'".

Adelanta que será un show audiovisual. "Habrá ciertas partes de música, tanto en vivo como grabada, muy interactivo con el público y es una mezcla también de ciertas cosas que mis seguidores ya conocen. Es un campechano pero todo concentrado con mucha música y visual".

Además de sus continuos viajes y proyectos, Juanpa sigue de cerca el avance de #LoveArmyMexico, proyecto que nació luego del terremoto ocurrido el año pasado en México.

Aunque hace unas semanas diversos medios afirmaron que no había avances en los apoyos a familias en Ocuilán de Arteaga, en el Estado de México, el youtuber se dice tranquilo al respecto, ya que él sabe lo que hace y confía en el equipo que ha construido y en la confianza que le fue depositada.

"Creo que desafortunadamente hay mucho amarillismo y eso es, tal cual, un negocio y no me gusta tomarlo como algo personal, es negocio y negocio es. Por otro lado, construir una casa fue un reto mucho más grande, antes de eso ya habíamos instalado luces, habíamos llevado comida y agua a Somalia, pero construir una casa es otro reto mucho más grande y que requiere a un grupo de ingenieros y arquitectos que hagan el estudio del suelo, que hablen con la familia, que la familia apruebe el diseño y todos estos temas realmente uno no conoce".

Cuenta que el proyecto de #LoveArmy llegó a escuchar a la gente, a preguntarles: "'¿qué quieres? Dinos qué quieres y lo hacemos'". "Creo que se pueden cometer errores de decir: 'oye, ¿sabes qué? Aquí está tu cubo de cemento y esta es la casa que te voy a dar'. Pero creo que esto va mucho más allá para hacer las cosas bien.

"Yo prefiero que esa familia se espere seis meses más y tenga una casa digna el resto de su vida, a que en un mes les entregue una casa con la que se van a levantar todos los días siendo infelices y que odian", explicó el joven.

Explica que de ninguna manera quisiera que se levantaran y no sintieran que esa casa es su hogar. "Quiero que se sientan en su lugar de seguridad, de confianza, donde van a creer y a desenvolverse. Hemos aprendido muchísimo y todo fue parte de un plan y yo te aseguro que puedes confiar en esta frase, #LoveArmyMéxico va a ser el proyecto de reconstrucción más exitoso del siglo".

Añadió que cualquier persona que quiera estar informada sobre los avances del proyecto o que quiera saber en qué se ha invertido el dinero, lo puede hacer en cualquier momento.

"Debe haber unas ocho casas terminadas, ya entregadas, las llaves las tienen las familias y ya están habitando. Hay otras 42, en algunas el proceso ya va a la mitad, otras arrancando, pero todas están en camino. De esas 42 el arquitecto ya presentó la maqueta, la familia aprobó, se hizo el estudio de suelo y ya está corriendo el proyecto y el proceso de construcción".







