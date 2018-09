Señalan irregularidades en entrega de apoyos

TORREÓN

Vecinas acusan a lideresas de dar prioridad a simpatizantes del PRI

Personas damnificadas por las inundaciones en la colonia Santiago Ramírez, denunciaron irregularidades en la entrega de los apoyos.

En esta colonia, a las afueras de varias casas se puede ver desde salas, hasta colchones inservibles a causa de la inundación.

Ayer, dos grupos de mujeres esperaban en las esquinas a los camiones de Sedesol, que cargaban la ayuda prometida.

Las mujeres se quejaban de que quienes habitan en las calles que, a su consideración, resultaron más afectadas por las inundaciones, -Rincón del Macho, avenida del Cristo y Carlos Román - habían recibido apoyos mínimos hasta ese momento, debido a que la entrega la hacían lideresas del PRI y se estaba priorizando a simpatizantes de este partido.

"Empiezan por las cuadras que no deben, la mera verdad, ellos van y se presentan que sí repartieron; sí, sí repartieron, pero a la cuadra afectada no", dijo Blanca Torres.

"No nos han dado ayuda porque andan las hijas de las líderes y ellas son las que andan decidiendo, cual casa sí y cual no, yo tuve un agarre con la será regidora o no sé qué es, Dulce Pereda, porque le dije que siempre que nos pasaban estas cosas agarraba a las mismas personas que son las que acaparan todo y ella me gritó: -¡porque son voluntarias!- y le dije -pero por qué no vienes y nos dices a nosotras, también pudimos ser voluntarias-", platicó Estela Pérez.

Las mujeres dijeron que desayunos, aguas y otros apoyos que comenzaron a entregar tras la contingencia, les fueron negados. Cuestionadas sobre el apoyo dado por parte del Municipio, dijeron que ha sido mínimo.

No obstante, ayer el camión con logotipos de Sedesol, cargado con colchonetas, cobijas y un kit de higiene personal, sí recorrió estas calles para entregar dos colchonetas, una cobija y un kit de higiene personal en cada casa.

El personal solicitó la credencial para identificar al beneficiario y la firma de la recepción de estos apoyos.

Desde el viernes comenzó en Torreón, la entrega de los apoyos del Fondo de Desastres Naturales autorizado después de las inundaciones.

No obstante, hay familias que perdieron la mayor parte de su patrimonio, por lo que la ayuda hasta el momento ha sido insuficiente.

Detalles

La colonia Santiago Ramírez fue una de las más afectadas.

=> El ayuntamiento de Torreón calcula que los afectados por las inundaciones fueron 140,000 habitantes de unas 44 colonias.

=> Con el Fonden se apoyará también a Torreón con recursos para reposición de colectores sanitarios colapsados y para reconstrucción de viviendas afectadas por las inundaciones.

Afectadas. Mujeres de la Santiago Ramírez estaban "cazando" al camión de Sedesol para pedirle el apoyo del Fondo de Desastres Naturales.

