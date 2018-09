Con encuesta y consulta, ciudadanos decidirán sobre aeropuerto: AMLO

OCOYOACAC, MÉX.-

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a definir con la aplicación de una consulta ciudadana y una encuesta a finales de octubre.

- ¿No está descartada aplicar una encuesta?

- No, son las dos cosas, en su momento, lo que pasa que yo no quiero adelantar las vísperas, lo que pasa es que ya se fueron a la consulta y yo lo que quiero es que se le dé el tiempo suficiente, mes y medio que nos falta a informar sobre las dos opciones, las dos alternativas, porque la consulta va a ser a finales de octubre, como el 28 de octubre, entonces falta un mes y medio.

En entrevista después de montar una guardia de honor para conmemorar la Batalla de las Cruces en este municipio, López Obrador informó que, a pesar de que él presentó la propuesta de construir dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía y ahí construir el Nuevo Aeropuerto capitalino, no tiene preferencia por ninguna de las dos opciones.

Más bien, dijo que él se mantiene en la idea de que sean los ciudadanos los que decidan si se mantiene la construcción de la terminal aérea en el Lago de Texcoco o se habilita Santa Lucía, pero con toda la información.

"Yo me mantengo en la idea en que sean los ciudadanos los que decidan con toda la información, no voy a contestar (si es viable Santa Lucía) porque si le contesto su pregunta, pues va a parecer que yo tengo preferencia por un proyecto, y no".

- ¿Usted lo presentó?

- Sí, pero decidí que sean los ciudadanos los que al final de cuentas tomen la decisión final.

"Vamos a buscar la forma en que la gente se pueda expresar o manifestar, no es complicado, es poner una mesa en cada pueblo, con urnas y que la gente diga qué quiere, el pueblo es el que va a decidir", destacó.





La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a definir con la aplicación de una consulta ciudadana y una encuesta a finales de octubre. (NOTIMEX)

