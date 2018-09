The Walking Dead, por 10 años más

CIUDAD DE MÉXICO

Pese a las constantes pérdidas de audiencia de The Walking Dead en los últimos años, que incluso los rumores apuntaban a que terminaría abruptamente, AMC ha anunciado que tiene otros planes en mente. Y es que la apocalíptica ficción gozará, al menos, de diez años más en la pequeña pantalla.

Tal y como informa The Hollywood Reporter, Josh Sapan, consejero delegado de AMC Networks, aseguró durante una conferencia de negocios que tienen "un plan para administrar durante la próxima década" The Walking Dead. Asimismo recalcó que es una idea muy respetuosa con los gustos de los acólitos del universo que conforma la serie, y que también engloba Fear The Walking Dead.

"Hemos estado usando el balance general para realizar fusiones y adquisiciones cuidadosas, quirúrgicas y estratégicas. Nuestros canales son fuertes y muy deseables, además tienen un precio muy bueno desde un punto de vista de venta al por mayor", dijo.

Por el momento, los planes de AMC pasan por la espera novena temporada de The Walking Dead, que tiene como objetivo resucitar una serie que se encuentra en horas bajas. Su plan, por el momento, ha pasado por eliminar a Rick y Carl Grymes, coprotagonistas, juntos a otros tantos, de la ficción zombi. Además, y para comenzar fuerte, la novena entrega dará el pistoletazo de salida con un primer episodio de una hora y media de duración.

The Walking Dead regresará a AMC con su novena temporada el próximo 7 de octubre.





