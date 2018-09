TORREÓN

La cantante Edith Márquez platica sobre su nuevo material discográfico titulado Contigo

Desde que formaba parte del grupo Timbiriche, Edith Márquez se ganó el cariño del público, el cual se intensificó desde que se lanzó como solista con el disco Frente a ti (1998) que arrojó éxitos como Mi error mi fantasía o Por hablarle de ti.

La cantante está consciente de ese amor que ha recibido durante tanto tiempo, a manera de agradecimiento llamó a su nuevo material discográfico, Contigo.

"Con ese título reafirmo que siempre voy a estar con el público. Estoy agradecida por todo el apoyo que me han dado y créanme que nunca les voy a fallar. Estoy aquí por ustedes", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Márquez celebra que una vez más, sus fans no le han fallado ya que dicha producción se ha colocado en los primeros lugares de ventas tanto el formato físico como digital.

"Este álbum superó expectativas de Universal Music, de Bobo Producciones, en fin; de todos. Se hizo un gran trabajo en equipo por lo que este éxito es compartido", comentó entusiasmada vía telefónica.

Como primer sencillo de la placa, Márquez lanzó el tema Aunque sea en otra vida cuyo video oficial ya superó los 11 millones de visualizaciones a un mes de haber llegado a la plataforma de Youtube.

"La canción ha gustado mucho, tocó el corazón de la gente y ésa era la idea y la intención. En spotify lleva más de un millón de 'plays' y en iTunes de igual manera se ha vendido muy bien", externó.

La nacida un 27 de enero en la Ciudad de México se ha caracterizado por cantarle al desamor y con Contigo no fue la excepción, según contó en la charla.

"Es un disco que tiene mi sello y mi estilo muy marcados. Están las baladas de desamor que son mi fuerte, sólo hay una de amor que es En una de ésas. Hay dos "tracks" que son como para millenials, uno de ellos tiene un toque urbano", dijo.

En cada aventura musical de Edith figura un lagunero a quien ella respeta y admira bastante. Se trata de Bruno Danza. Junto con la cantante él compuso el tema Completamente blindada.

"Bruno no podía quedar fuera de Contigo. Llevo muy buena amistad con Bruno, cómo no quererlo si él es el culpable de haberme dado los dos hits más grandes que tengo en mi carrera y con los que la gente me identifica, Mi error mi fantasía y Mírame".

Edith externó que a partir del 15 de noviembre iniciará su nueva gira con la que espera retornar a la Comarca Lagunera.

"Se viene bastante trabajo, en diciembre tengo cerca de 25 fechas. Hicimos ajustes en todo. Este tour no tendrá nada que ver con el anterior, Emociones. Cambiamos totalmente la producción", aseguró.

Sobre su trabajo en La Academia, la cantante dijo que lo está disfrutando al máximo.

"Me gusta bastante estar en el programa. De alguna manera estás en el ojo del huracán porque habrá a quienes le gusten nuestras críticas y a quienes no, pero bueno nos contrataron para poder sumar a las carreras de estos chavos que les falta camino por recorrer y que si en algo podemos ayudar pues qué mejor".

A dos años de la partida de Juan Gabriel, Edith Márquez comentó que siempre le rinde homenaje en sus espectáculos.

"Desde hace mucho tiempo dedico espacios en mis shows a Juan Gabriel. Nos dejó un legado con su música y sus composiciones. Era muy disciplinado y entregado".

Repertorio

Los temas del disco son:

=> Pero me fui

=> Tú me obligaste

=> Aunque sea en otra vida

=> Desvísteme

=> Completametamente blindada

=> En secreto

=> Yo lo extraño a morir

=> Contigo no

=> En una de esas

=> Cenizas

