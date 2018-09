Conflicto por obras frena inversiones

GÓMEZ PALACIO

La problemática del caso Chemours y el gasoducto, ha tenido repercusión en este tema

GÓMEZ PALACIO







Actualmente se tienen detenidas tres inversiones importantes en la región Lagunera, debido principalmente a la incertidumbre que se ocasionó por problemáticas con la instalación de otros proyectos como es el caso de Chemours y el gasoducto.

Las inversiones se estiman por encima del millón de dólares entre las tres, por lo que la afectación por los proyectos que no se concretan es mayor, y no será hasta que se resuelvan los temas de los conflictos actuales, que se puedan concretar nuevas negociaciones.

Esto debido a que en casos como los del gasoducto y la instalación de Chemours, ambas en La Laguna de Durango, han generado estas dudas entre los inversionistas y provocan que se pongan en pausa los posibles proyectos que están por venir.

El secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango, Ramón Dávila Flores, señaló que se apoyan todos los proyectos industriales que estén debidamente respaldados con los permisos en los tres niveles de gobierno.

Dijo que se apoyará más planes de inversión, siempre y cuando no tengan intereses políticos o personales, y que a su vez, permitan atraer otras inversiones.

Reiteró que las que se encuentran hasta el momento paralizadas, están generando que se detenga la inversión en La Laguna de Durango.

Sin embargo, señaló en que se espera una resolución favorable, ya que no hay razones válidas para que no se instale en su caso la empresa Chemours, ya que no habrá contaminación en la zona donde se ubica.

En el caso del gasoducto en Lerdo, el funcionario dijo que se tiene la confianza de que la autoridad compruebe que no se utilizó un área protegida, además esto no se ha confirmado.

"Todo se está haciendo en base a la legalidad, sino, no podemos apoyar nosotros y no vamos a apoyar a ninguna empresa que incurra en faltas a la ley", destacó.

Por otro lado, el titular de Desarrollo Económico en la entidad, comentó que todavía existe un riesgo de que se retiren estas dos inversiones que están en proceso y en espera; pero por el momento se sabe que seguirán adelante.

En riesgo

Futuras inversiones están en riesgo por conflictos:

=> Inconformidades generan incertidumbre.

=> Por caso Chemours y gasoducto.

=> Los inversionistas tienen detenidas negociaciones.

=> Son tres posibles inversiones.

Incertidumbre. Se debilitan posibles inversiones extranjeras por problemáticas locales.

