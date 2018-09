Asigna Zermeño a responsable de estudio

TORREÓN, COAH.-

Óscar Artigas, actual coordinador de pavimentación, hará diagnóstico del Simas

TORREÓN, COAH







El alcalde Jorge Zermeño dice que el diagnóstico para conocer las condiciones en las que se encuentra la infraestructura hidráulica y sanitaria del Simas estará a cargo de Óscar Artigas Escobar, actualmente coordinador general de las dependencias involucradas en la tarea de la pavimentación.

Se hará además un Manual de Procedimientos.

Respecto a la empresa abastecedora, declaró que los cambios se harán cuando se tengan que hacer.

"Yo les avisaré, no es nada personal contra nadie y el fin no es correr gente, sino reforzar al organismo… no quiero especular".

Simas necesita la profesionalización en todo lo que se hace, asegura.

Y es que, para Zermeño, mucha de la operación del Simas, "se va dando por la experiencia, por el conocimiento de las personas que ahí trabajan. Y una empresa como ésta no puede estar sujeta a… a no contar, pues, con una evaluación puntual, con una serie de medidas que tienen que estarse tomando para el mantenimiento permanente de las redes".

"Yo ya ordené al arquitecto Óscar Artigas, desde hace tres días, que encabece una revisión completa, puntual, y que podamos hacer un Manual de Operación con un mapeo de la ciudad, todos los colectores, bombas y cárcamos, laguna de regulación; sí hay manual, pero no completo".

Dice que llovió fuera de proporción, evidentemente se tuvo que aplicar toda la capacidad de respuesta.

"Ahorita se trabajó toda la noche para terminar de conectar 3 tubos más que faltaban en la avenida Juárez (colector sanitario colapsado a la altura de la Atenas), ahorita les enseño un video, yo espero que con este desfogue de agua, en donde estamos teniendo esta complicación, se termine de bajar el agua en puntos conflictivos como es la Sarabia, Plaza Jumbo y podamos hablar de una situación que normaliza".

Estudio

Sobre el Simas.

=> Lo hará Óscar Artigas Escobar, coordinador del área de pavimentacón.

=> Recibió el nombramiento el 3 de enero. Coordina Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Asignado. Óscar Artigas Escobar fue asignado para hacer diagnóstico del Simas. (FERNANDO COMPEÁN)

