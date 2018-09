Rusos involucrados en caso de exespía afirman ser turistas

MOSCÚ, RUSIA.-

Los ciudadanos Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, acusados por Reino Unido del envenenamiento contra el exagente Serguei Skripal y su hija Yulia, negaron ser agentes rusos y aseguraron que fueron a la ciudad de Salisbury -donde se cometió el crimen- sólo como turistas.

En una entrevista a la televisora RT y la agencia Sputnik, difundida este jueves, Petrov y Boshirov confirmaron plenamente su identidad, pero negaron ser integrantes de la agencia de inteligencia militar GRU, como afirmaron las autoridades británicas.

“Somos los que mostraron (las autoridades del Reino Unido). Ruslan Bashirov y Alexander Petrov. Esos son nuestros verdaderos nombres. Somos empresarios de nivel medio, no agentes de inteligencia militar”, subrayaron.

"No estamos en GRU. Somos empresarios de nivel medio. Si contamos más sobre nuestro negocio, la gente con la que trabajamos sufrirá, no queremos esto", agregaron los dos presuntos responsables del envenenamiento, tras revelar que su negocio estaba vinculado a la industria del acondicionamiento físico y nutrición deportiva.

La semana pasada, Reino Unido acusó a Alexander Petrov y a Ruslan Boshirov, presuntos agentes de la inteligencia militar de Rusia, del envenenamiento con agentes neurotóxicos del exespía ruso y de su hija, ocurrido en marzo pasado en la ciudad británica de Salisbury.

La Policía Metropolitana publicó imágenes de los presuntos perpetradores, afirmando que eran oficiales de la inteligencia militar rusa y que habían viajado a Londres desde Moscú dos días antes del presunto intento de asesinato, sin embargo, Petrov y Boshirov negaron esto.

Explicaron que fueron a la ciudad de Salisbury como turistas, siguiendo el consejo de sus amigos, y que no estuvieron allí más de una hora.

"Llegamos a Salisbury el 3 de marzo... Por supuesto, fuimos allí para ver Stonehenge, Old Sarum, pero no pudimos hacerlo porque había nieve fangosa en todas partes. La ciudad estaba cubierta por este granizo. Tomamos el tren más cercano y volvimos (a Londres)... No pasamos más de una hora en Salisbury, principalmente por los retrasos entre los trenes", dijeron.

Sobre la presunta presencia de una sustancia venenosa en un frasco de perfume Nina Ricci que según llevaban, los sospechosos dijeron en su entrevista a RT y Sputnik que nada de eso es cierto. "No, eso es una tontería", dijeron los dos.

"¿Es tonto que los muchachos decentes tengan perfume de mujer? Las aduanas lo están comprobando todo, tendrían preguntas sobre por qué los hombres tienen perfume de mujer en su equipaje. No lo teníamos", explicaron los dos, rechazando haber viajado con un perfume femenino.

Los dos hombres destacaron que han visitado Europa repetidamente en viajes de negocios y como turistas, principalmente en viajes de negocios, y confirmaron que habían ido a Suiza, “pero de vacaciones, hace mucho tiempo".

Tanto Petrov como Boshirov describieron la situación que enfrenta como sospechosos del caso Skripal como "una coincidencia fantástica y fatal" y expresaron que están preocupados por su vida y la de sus familiares.

“Después de que nuestras vidas se convirtieron en una pesadilla, no teníamos idea de qué deberíamos hacer, deberíamos ir a la policía, al Comité de Investigación, a la Embajada del Reino Unido, al FSB (Servicio Federal de Seguridad). Estamos totalmente perdidos ... No podemos salir, tenemos miedo ... Nos preocupa nuestra vida, de los familiares y los que nos conocen", dijeron.

Petrov señaló que habían decidido dirigirse a los medios de comunicación, después de que la víspera el presidente ruso, Vladimir Putin, los instó a hacerlo, ya que lo contrario, publicarían un video para pedir ayuda.

"Saben, publicaríamos un video. Nunca antes nos habíamos encontrado con los medios, habría sido más fácil expresar nuestros sentimientos en línea", dijo, tras afirmar que las acusaciones de Londres han arruinado sus vidas.

Los ciudadanos rusos también señalaron que esperaban que Londres se disculpara con ellos, después de encontrar a los autores reales detrás del intento de envenenamiento contra el exespía ruso y su hija, quienes lograron restablecerse.

"Esperamos que esta situación se resuelva, que Reino Unido se disculpe con nosotros, que encuentren a los involucrados en esta situación con Skripal", apuntaron.





Petrov y Boshirov confirmaron plenamente su identidad, pero negaron ser integrantes de la agencia de inteligencia militar GRU. (EFE)

