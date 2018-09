Horario afectará a León, dice 'Jona'

TORREÓN, COAH.-

Orozco cree que Santos sacará ventaja del calor lagunero

El cambio de día y hora para el duelo ante los Panzas Verdes, será más benéfico para los Guerreros. Así lo consideró Jona Orozco, debido a las condiciones meteorológicas que imperan en la Comarca Lagunera.

"Le va a afectar un poco más al León, nosotros estamos acostumbrados a entrenar a altas temperaturas, lo que sí pasa en la ciudad, es que hay un poco de humedad, que no estamos acostumbrados de eso, pero no hay excusa, estamos acostumbrados a jugar y entrenar arriba de 30 grados" dijo el cancerbero de Santos.

Confesó que con un par de días más de entrenamientos, cambian un poco los planes en el sentido del trabajo en la semana, pero los ayuda en el tema que lleguen los seleccionados y poder trabajar con el equipo completo.

"Queríamos el descanso, poderla pasar con la familia el día del grito, pero primero es el trabajo, creo que ayuda mucho en el tema de grupo, sobre todo por quienes no están".

Agregó que por ese lado, esperan que los aficionados albiverdes puedan asistir al Corona y lo disfrute, que se haga sentir como en los últimos partidos y como en aquel viejo Corona, en el horario de domingo a las 4 de la tarde, para que puedan triunfar y acercarse a la calificación, que es el objetivo.

Y es que Orozco, recordó cuando venía como visitante a jugar a Torreón, donde les pegaba bastante "el tema de la cancha, la afición que estaba muy cerca, el calor, era complicado jugar en ese horario, esperemos que sea complicado para el León y que podamos hacer valer eso".

Dejó en claro, que es importante ganar en casa, sumar de a tres puntos, por lo apretado que está la zona de calificación, ya que el décimo lugar, con un triunfo se puede meter de lleno.

"León está peleando, vendrán con la intención de llevarse los tres puntos, para nosotros es despegarnos, hay que aprovechar la localía, con dos partidos seguidos en casa, llegar a 20 puntos, sabemos de lo peligroso que es el partido, pero tenemos la mentalidad y tranquilidad del buen trabajo que hemos hecho, para poder ganar".

Destacó que en la actualidad, nadie se puede dar por calificado, ya que la distancia entre la mayoría de los equipos, está en dos ó tres puntos.

"Una racha de partidos ganados te vuelve a meter y en caso contrario, te saca, pero estamos conscientes de ello, queremos hacer buen torneo como el anterior, calificar lo antes posible para poder trabajar las últimas jornadas, de la mejor manera".

La Femexfut, confirmó que el siguiente partido del Tricolor, será en la Sultana del Norte, el próximo viernes 11 de octubre ante Costa Rica. La ocasión es inmejorable para que el cancerbero pueda jugar en su ciudad natal.

Orozco se siente en condiciones y con las cualidades necesarias, para defender el arco de México, siempre y cuando lo requieran, sobre todo bajo la dirección de Ricardo Ferretti.

"En su momento he estado trabajando con el 'Tuca', me gusta mucho su estilo, su forma, lamentablemente aquella vez por temas personales tuve que dejar la concentración, me siento joven aun, tampoco se me ha ido el avión de la selección, al contrario, hay que trabajar y seguir mejorando para ello" dijo el regiomontano.

Agregó que la contratación del brasileño como técnico nacional de manera fija, es un tema donde la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y el propio Ferreti, tomarán la decisión.

"Creo que es el más capaz para tener la batuta de la selección. Uno trabaja para estar, obviamente ahora es un proceso muy diferente al que estamos acostumbrados, yo seguiré trabajando de la mejor manera para ayudar primero al equipo y después, si se da la oportunidad, aprovecharla".

Bien, contento por el debut de todos ellos, hicieron muy bien las cosas, ayer Gera (Arteaga) bien, Stiech (Angulo), se comportó a la altura para haber debutado contra un delantero tan importante como Suárez, José (Abella) tuvo mucha profundidad en el partido, creo que dejaron una buena impresión, ojalá que el "Tuca" para la siguiente convocatoria los siga llamando, así como Néstor fue inamovible, al menos uno de ellos siga estando en el proceso.

Tiene demasiada experiencia, una forma y estilo de jugar que se adapta al futbolista mexicano, que no es tanto balozano, tener la pelota, mucha posesión, cambios de frente, que vimos en el partido de ayer, eso le ayuda bastante al equipo, por las cualidades de los jugadores, sería la cereza en el pastel de la carrera del "Tuca", ojala que tome la decisión correcta y que pueda quedarse en la selección.

Santos Laguna ya tiene nuevo Director de Fuerzas Básicas. Se trata de quien hasta la semana pasada se desempeñara en el puesto de Técnico de la Jaiba Brava en el Ascenso MX, Eduardo Fentanes Orozco.

Fentanes, quien ayer estuvo charlando con el Presidente de los Guerreros, Alejandro Irarragorri y el estratega de los albiverdes, Chava Reyes Jr., previo a la misa en la Parroquia de Todos los Santos del TSM por el 35 aniversario del club, logró con el TM Futbol Club, la primera clasificación del equipo tamaulipeco a liguilla y los calificó a dos ediciones de la Copa MX.

También cuenta con experiencia como timonel en Puebla, Estudiantes, San Luis, Dorados y Atlante, escuadra con la que llegó a dos finales de la Liga de Ascenso.

Tiene antecedentes en Selección Nacional de México, toda vez que fue Auxiliar Técnico en los procesos de Ricardo La Volpe y Sven Göran Eriksson.

14 PUNTOS suman los Guerreros en el Apertura 2018, están en quinto lugar de la clasificación.

Jonathan Orozco mencionó que el cambio de hora y día para el juego ante León podría beneficiar a los Guerreros, que están acostumbrados a entrenar con las altas temperaturas de la Comarca Lagunera.

