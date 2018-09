Zermeño busca diagnóstico de funcionamiento de drenaje

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







A tres meses de concluir la administración por un año del alcalde Jorge Zermeño Infante, y en medio de una contingencia derivada de las intensas lluvias, éste quiere saber ahora, de qué consta la infraestructura hidráulica, pluvial y sanitaria de Torreón y las condiciones en que funciona.

No precisa tiempos ni a quién le encomendaría esta tarea, pues dijo que “estoy buscando que se haga un estudio serio y completo, un análisis y diagnóstico de todas las redes de agua potable, de todos los pozos cárcamos en la ciudad, el drenaje sanitario, pluvial, su ubicación, fechas de mantenimiento y bitácoras, la planta de tratamiento, la Vega del Caracol, así como la llamada Laguna de Regulación".

Dice que todo lo que tiene que ver con la infraestructura hidráulica de la ciudad, será “un análisis completo de toda la red que tenemos y cómo está funcionando".

Y en esta parte de su intervención, Zermeño se refirió al Simas Rural que depende del Gobierno del Estado.

“Hay más de 60 colonias que atiende el Simas Rural, ese es otro tema que debe formar parte de este diagnóstico porque muchas de las colonias inundadas, de las que tuvieron problemas, son colonias que no las atiende el Simas Torreón, no les cobra el agua pero en todos los casos tenemos que atenderles los problemas… lo he dicho muchas veces, tenemos que hacer un arreglo con el Gobierno estatal para que Torreón tenga un solo sistema y no tengamos esta dicotomía que le cuesta a la ciudad y que no le proporciona ningún recurso para una empresa que necesita ser eficiente, una empresa sana en sus finanzas".

El recuento de Zermeño respecto al Simas siguió, detalló que no es sano en sus finanzas; “en este momento, se le deben más de 100 millones de pesos a Conagua, se le deben más de 50 millones, ya no, son 50 porque le estamos pagando cada mes 5 millones a la CFE, han subido las tarifas y estamos negociando para tener otra fuente de energía para disminuirlo, tenemos cobranza vencida por 600 millones de pesos, se aprobó un programa de descuentos, tenemos que generar una cultura de pago. Se han hecho inversiones y gracias a la inversión de dos Vactor, y la reparación que se hizo de otros 4, no fue mayor el daño en la contingencia… hay falta de 100 mil medidores de los que ya se instalaron 20 mil".

La necesidad de que Torreón cuente con un sistema de drenaje y que sigue en medio de posiciones encontradas por las posturas de que sea sanitario o drenaje pluvial fue uno de los temas centrales de la prolongada Sesión de Cabildo de este miércoles, y en la que los regidores principalmente de las bancadas del PRI y el PAN intercambiaron descalificaciones y burlas.

Se derivó de un posicionamiento que hizo el coordinador de la bancada del PRI, el regidor Enrique Sarmiento, respecto a la falta de proyectos concretos del Simas para la reposición de colectores sanitarios a tres meses de cerrar el año, así como los números que dice se necesitan de inversión por 600 millones de pesos.

Cuestionó asimismo que el alcalde Jorge Zermeño diga que existen proyectos de inversión para el tema del drenaje y nadie los conozca, y que el director de Obras Públicas anuncie que en un mes habrá algunos proyectos ejecutivos.

Sarmiento dijo reconocer que “hay buenas intenciones" tanto del gobernador Miguel Riquelme como del alcalde Jorge Zermeño, pero deberían poner de acuerdo a sus áreas técnicas, ya que por su parte, el secretario de Infraestructura del Estado, Gerardo Berlanga, declaró en la reunión del ISN que la prioridad debe ser invertir en drenaje sanitario y solo en sitios puntuales colocar drenaje pluvial y que la inversión para el primero implicaría alrededor de mil 200 millones de pesos.

Zermeño dijo que “los proyectos sí existen. Pero hay que ser muy claros, se van a presentar en este próximo análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, porque no le alcanza ni al Simas ni al gobierno del Estado, solucionar todo lo que tiene que hacerse en recambio de redes y redes sanitarias y pluviales".

Según Zermeño, “es por Torreón y no tiene nada que ver con partidos ni con nada y no es pleito con el gobernador ni con... nadie más, pero hay que hablar con la verdad. Hubo un problema muy severo en la zona de Mieleras y a la gente tenemos que decirles la verdad, la gente quiere saber qué se va a hacer, todo mundo entiende que llovió de más y la gente quiere respuestas".

Insiste el alcalde en que “estamos yendo colonia por colonia”.

'LAGUNA DE REGULACIÓN, QUE NO REGULA'

Respecto a la Laguna de Regulación, situada en la colonia Santiago Ramírez y a la que Zermeño acudió el sábado junto con el gobernador Miguel Riquelme, dice que no es una Laguna de Regulación pues “no está regulando las cosas, una laguna que se llena y no hay manera de regularla porque la salida del agua no alcanza hay que revisarlo y como se captan aguas en la planta de tratamiento de aguas".





