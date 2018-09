Me siento joven para el Tri: Orozco

TORREÓN, COAH.-

El siguiente partido del Tricolor, será en la Sultana del Norte, el próximo viernes 11 de octubre ante Costa Rica. La ocasión es inmejorable para el cancerbero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, de poder jugar con la selección nacional en su ciudad natal.

Y es que el arquero de los Guerreros, dejó en claro, que está en condiciones y con las cualidades necesarias, para defender el arco de México, siempre y cuando lo requieran, sobre todo bajo la dirección de Ricardo Ferreti.

“En su momento he estado trabajando con el ‘Tuca’, me gusta mucho su estilo, su forma, lamentablemente aquella vez por temas personales tuve que dejar la concentración, me siento joven aun, tampoco se me ha ido el avión de la selección, al contrario, hay que trabajar y seguir mejorando para ello” dijo el regiomontano, tras la práctica albiverde de este miércoles en el TSM.

Agregó que la contratación del brasileño como técnico nacional de manera fija, es un tema donde la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y el propio Ferreti, tomarán la decisión.

“Creo que es el más capaz para tener la batuta de la selección. Uno trabaja para estar, obviamente ahora es un proceso muy diferente al que estamos acostumbrados, yo seguiré trabajando de la mejor manera para ayudar primero al equipo y después, si se da la oportunidad, aprovecharla”.

