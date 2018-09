Reconoce Zermeño ineficiencia en Simas

TORREÓN

Alcalde de Torreón dice que se revisará labor y se tomarán medidas

El alcalde Jorge Zermeño reconoció que hay ineficiencia en el Simas. Dice que se van a tomar medidas importantes y habrá cambios de personas.

Dijo además que "se hará una revisión de todo lo que se está haciendo, para buscar que verdaderamente sea una empresa eficiente en beneficio de la comunidad".

Destaca que no viene a justificar nada. "Sí hay que hacer una revisión puntual. Si hay una empresa como en el Simas mucha ineficiencia, vamos a tomar medidas importantes como cambio de personas, como arreglo de los trabajos, revisión de todo lo que se está haciendo".

Para el alcalde, en estos momentos la prioridad es terminar con el desalojo de las aguas que mantienen obstruida la circulación, lo cual se espera concretar durante esta semana.

Con relación a la laguna de regulación, situada en la colonia Santiago Ramírez que no fue desaguada la semana pasada, no obstante, las intensas lluvias registradas entre lunes y martes y luego el viernes, el presidente municipal justificó que "no hay que hacer de lado la cantidad de agua que nos ha caído en una semana".

"Lo importante es que se han tomado medidas para evitar problemas mayores. Hay que revisar si es una laguna de regulación... hay que ver de qué manera se va atendiendo el desfogue. Qué se va a hacer para adelante, cómo vamos a buscar que la laguna tenga un desfogue adecuado".

Zermeño asegura que fue a recorrer sectores afectados en el sur de la ciudad. Se están aplicando medidas preventivas en cuanto a la salud y se realizan acciones de fumigación .

Dice que en tanto la prioridad es el desalojo de las zonas inundadas, "se hará luego una evaluación seria y puntual de las zonas y las familias afectadas".

El alcalde prefiere no manejar cifras ni aproximadas de la cantidad de familias afectadas por la contingencia de las lluvias. "¿Para qué hablamos de números? Yo no quiero decir una cifra u otra, pero sí que se entregará ayuda a la gente que verdaderamete lo necesita... en estos casos surgen vivales, tenemos que ser serios".

Por lo que respecta a la Declaratoria de Emergencia y que fue emitida por la Secretaría de Gobernación, Zermeño Infante declaró que "yo espero lo antes posible que la burocracia no impida que fluyan los recursos. Las leyes son muy claras respecto a los tiempos en los que deben recibirse esos apoyos y que no estemos esperando a ver a qué hora bajan estos apoyos".





Justifica. Jorge Zermeño justificó que no se haya desaguado la laguna de regulación a inicios de la semana pasada, lo que acumuló agua y se desbordó hacia la Santiago Ramírez, donde se evacuó.

