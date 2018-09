Se niegan a evacuar por temor a la rapiña

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

Pese a los fétidos olores y a que sus calles y casas se mantienen anegadas por las inundaciones registradas en el Fraccionamiento Santa Sofía, colonos se niegan a dejar sus viviendas por temor a perder las pocas pertenencias que lograron salvarse, ante la rapiña que aseguran se ha desatado pese a la contingencia.

Desde hace más de dos años, Abib Guerrero y sus dos hijas de 10 y 3 años de edad, habitan este sector, seriamente afectado por las inundaciones y brotes de aguas negras.

"Poquito o mucho que uno tiene es suyo y se andaban metiendo a robar porque nos quitaron la luz porque el agua daba toques, gracias a Dios a mi no me robaron porque no me salí, aquí he estado por lo mismo, uno tiene bien poquitas cosas como para que se las roben como que no", dijo.

Nely es otra de las vecinas que prefirió quedarse antes de perderlo todo ahora por los ladrones.

Ambas han sido atendidas por autoridades municipales y estatales, quienes han enviado apoyo desde comida hasta medicamentos.

Además, cuentan con el apoyo de elementos de Fuerza Coahuila, quienes se han encargado de sacar a los vecinos cuyas viviendas hasta ayer, se encontraban rodeadas por grandes lagunas.

Satisfechos

Vecinos de Santa Sofía:

=> Señalan que durante dos días recibieron apoyo.

=> También señalaron que de no haberse manifestado, las autoridades no hubieran acudido.

=> Se encuentran satisfechos con el apoyo recibido.

Robos. Vecinos de Santa Sofía se negaron a salir ante el temor de ser víctimas de los ladrones.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP