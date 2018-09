'Colectores colapsados de Simas, causa de varias inundaciones'

TORREÓN, COAH.-

En la Reunión Extraordinaria del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga Gotés, declaró que junto con los empresarios, se analizó que la creación de un proyecto global de drenaje pluvial para Torreón no es necesario. Representa un tema para revisarlo de fondo con el fin de no invertir dinero en algo que técnicamente no es lo adecuado ni la solución, pues afirma que el tema focal apunta al Drenaje Sanitario.

“Claro que por la contingencia que se registra actualmente en la ciudad donde se inundaron infinidad de sectores saca a colación comentarios, y saltan muchas voces respecto a que es necesario un mega proyecto integral de drenaje pluvial, pero no toman en cuenta otras alternativas".

Y explica que: “Si bien hay zonas bajas en la ciudad que topográficamente de manera puntual se tendrán que atender, en los casos de las inundaciones que tuvimos en estos días lo que les hice ver son las verdaderas causas, y obedecen a daños que tienen importantes colectores sanitarios que por consiguiente, impidieron que se desfogara el agua de lluvia".

Y puso el caso de la Francisco Sarabia en Nueva California, entre Allende y Bravo. “Por qué se inundó esta parte, así como Las Torres, Carolinas. Ahí normalmente teníamos inundaciones pequeñas porque tenemos un pluvial que todavía hace dos años tenía dos bombas, ahora es uno de los lugares más críticos. Ahí no es por las lluvias, sino por el colector sanitario de la avenida Juárez donde se cayó en casi 500 metros y no hay forma de sacar el agua, aunado a que la gente se sigue bañando, sigue utilizando los sanitarios de manera que se vuelve a inundar. Si el colector estuviera funcionando no pasaría eso".

Berlanga les explicó a los empresarios el caso del fraccionamiento Santa Sofía, “¿por qué se inundó tan gravemente? pues porque las 2 mil hectáreas de Mieleras aunado a las aguas de la sierra direccionaron hacia esa colonia. Entonces con ellos no se necesita un drenaje pluvial sino hay que ver que no les llegue la que no les corresponde. Hace 15 años no existía, alguien desarrolló ahí, alguien dio las autorizaciones".

La reunión del ISN fue para que representantes empresariales aportaran ideas o proyectos conceptuales respecto a las obras que consideran necesarias, igualmente en el caso del municipio lo que propone y sus aportaciones, lo cual en conjunto se va a valorar para someterlo a la aprobación del Consejo.

ZERMEÑO MAL INFORMADO: BERLANGA GOTES

Gerardo Berlanga, señaló además que no es cierto que el gobierno del Estado haya sido omiso en la aplicación de 50 millones de recursos del ISN en 2016 en el sector Industrial Mieleras para la instalación de drenaje pluvial como lo afirmó el alcalde Jorge Zermeño. “ Me parece que el presidente no está bien informado”.

“Nos tocó desarrollar a nosotros un proyecto muy interesante donde los empresarios dueños de la tierra en Mieleras que es un sector privado, junto con el gobierno municipal, estatal y la propia Conagua se firmó un acuerdo de voluntades donde se hizo un Plan Parcial Hídrico de toda esa zona y ahora hay que darle continuidad”.

Señala que “se equivoca el alcalde Jorge Zermeño al cuestionar por qué no se han invertido esos 50 millones de peso en Mieleras etiquetados desde hace 2 años. Aquí en el mismo ISN se ha dicho que ese dinero no se puede invertir por ahora debido a que no hay ningún espacio municipal para captar el agua y el año pasado se acordó con Fomec para gastar ese dinero mediante un proyecto en el que Desarrollo Urbano tiene que acercar a cada empresario de ese sector y donen un porcentaje de tierra del área vendible para Equipamiento Urbano, lo que tiene que pasar por Cabildo”.

El Plan Hídrico fue realizado por la empresa Urbis de Monterrey y se trabajó en forma conjunta con Fomec.

Dice que no le parece correcto que las áreas técnicas del Municipio no le informen debidamente a su alcalde y éste responsabilice al Estado.





