Todos a clases, menos las escuelas anegadas

Este martes continuará la suspensión de clases en la región Lagunera de Coahuila, pero sólo en aquellas escuelas que se encuentran con los accesos anegados por el agua.

El resto de los planteles, tendrá que retomar sus actividades, aunque deberán ser flexibles y continuar justificando las faltas y retardos de los niños, niñas y jóvenes que tengan problemas para trasladarse desde sus viviendas hasta los salones de clase.

"Vamos a dejarlo a criterio de los directores y de sus coordinadores de nivel, la contingencia no termina, aún y en las escuelas que tengan clases, se justificarán las faltas de los niños y niñas que no vayan, porque muchos de ellos no pueden salir de sus colonias", informó Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en La Laguna.

La dependencia, giró ayer un oficio a directores y coordinadores de niveles educativos del sistema federalizado y jefes de sector del sistema estatal para informar de tal medida.

El documento emitido, señala que en todos los casos, el director o directora del centro educativo, deberá evaluar en coordinación con Protección Civil si la escuela está o no, en condiciones de prestar el servicio, sin que ello represente riesgo para alumnos, personal docente, administrativo y de apoyo a al educación. Se deberá informar a la autoridad inmediata superior la decisión tomada.

En el oficio, se aclara que no reanudarán clases, los planteles que se encuentren inundados, con mobiliario dañado permanentemente, sin servicio de energía eléctrica o que se encuentren enclavados en zonas o colonias de alto riesgo para la comunidad en general debido a las afectaciones pluviales.

González Hernández, informó que ayer, la Secretaría de Educación (SE) en Coahuila, encabezada por Higinio González Calderón, realizó un recorrido por los planteles a fin de evaluar las afectaciones de las mismas.

Hasta las 13:30 horas de ayer, las autoridades reportaron unos 100 planteles de Torreón con las entradas principales repletas de agua; incluso, algunos de ellos, registraban algunas goteras en las aulas.

El coordinador, expuso que se elaborará un reporte general para evaluar el estado que guarda cada uno de los edificios y así poder realizar las reparaciones correspondientes.

Durante esta contingencia por lluvias, la escuela mayormente afectada, es la primaria Hilario Esparza de la colonia Santiago Ramírez.

También se reportan daños en la escuela Elsa Hernández de Las Fuentes y en el Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 29, que se localiza en la colonia Nueva California.

Regresan a la actividad

Contingencia.

=> Hoy retoman clases los centros educativos que tengan las condiciones de prestar el servicio.

=> Es decir, que no pongan en riesgo la integridad física de alumnos y personal.

=> La SE informó que continuarán justificando faltas y retardos.

Afectación. Después de las precipitaciones, así quedó el Jardín de Niños Ángela Peralta de la colonia Los Arenales de Torreón.

