'No vengo de vacaciones'

Maradona toma el reto en Sinaloa y dice su enfermedad quedó en el pasado

Un jovial y sonriente Diego Armando Maradona asumió ayer formalmente su puesto como nuevo entrenador del club Dorados de la segunda división, en una conferencia en la cual advirtió que no vino al país a vacacionar y que están en el pasado los problemas extracancha que lo han seguido a lo largo de su carrera.

Maradona, de 57 años, sorprendió la semana pasada al firmar un acuerdo con un equipo que ocupa los últimos puestos en la segunda categoría en México. El argentino, quien desde su carrera de futbolista enfrentó públicamente numerosos problemas con las adicciones al alcohol y las drogas, arriba a una ciudad que es considerada la cuna del narcotráfico en México.

"Todos somos juzgados y creemos tener la palabra de la verdad, pero cuánta gente hay aquí que hace peores cosas que nosotros y no salen en ningún diario", dijo Maradona en una rueda de prensa en un lujoso hotel de esta ciudad. "Yo vine aquí a trabajar y vine a dejar mi corazón".

Maradona pasó más una década lidiando con las drogas luego que la FIFA le suspendió brevemente tras dar positivo por cocaína en 1991. También dio positivo de dopaje durante el Mundial de 1994. Se le llegó a negar el ingreso a Estados Unidos, y debió buscar tratamiento a su adicción en Cuba. Fue hospitalizado en 2000 y otra vez en 2004 por problemas cardiacos.

En México, surgieron reportes no confirmados por el club, acerca de que Maradona devengará un sueldo mensual de 150 mil dólares, que lo convertirían en el segundo estratega mejor remunerado en el país a pesar de estar en la segunda división y que sus resultados como entrenador han sido dispares.

El "Pelusa" llevó a la selección de Argentina hasta los cuartos de final en el Mundial de 2010 y luego condujo a los clubes Al Wasl y Al-Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

"Dicen que no he ganado títulos, pero tengo un ascenso, papá. No pongan ceros cuando hablen de mi carrera como entrenador", dijo Maradona, quien ascendió a Al-Fujairah a la máxima categoría. "Ahora le voy a hablar a la gente de Culiacán y decirles que no venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar y a darle una mano a los muchachos, si la gente está con nosotros y con lo que yo le pueda inyectar a los jugadores anímicamente va a ser bravo ganarnos".

Antes de llegar a México, Maradona acaparó titulares por su errática conducta en el Mundial de Rusia, donde hizo un gesto obsceno con los dos dedos del medio de sus manos, luego que Argentina anotó un gol agónico para vencer 2-1 a Nigeria y fue captado en videos que lo mostraban aturdido y tambaleante en los asientos. En otro partido hizo un gesto discriminatorio hacia un aficionado surcoreano.

Pero Maradona afirma que todos sus problemas extradeportivos están en el pasado y que se encuentra en su mejor momento.

"Emocionalmente me siento en el mejor momento de mi vida, estoy bien con mis hijos y con alguna que otra piedrita con una exmujer", dijo entre risas. "Pero quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo... lo habré estado unos 14 años y hoy quiero ver el sol y quiero acostarme de noche, antes no me acostaba ni sabía lo que era una almohada, por eso acepté la oferta de Dorados".

