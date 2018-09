Salpica el narco a promotor de Maradona

CIUDAD DE MÉXICO

Diego Armando Maradona fue presentado ayer con los Dorados de Culiacán y llegó de la mano... de Christian Bragarnik.

El promotor argentino que concretó la llegada de Diego Armando Maradona con el equipo sinaloense fue el presidente del Club Querétaro cuando este equipo fue desafiliado de la FMF por sus vínculos con el narcotráfico.

Bragarnik también es asesor y abogado deportivo del grupo de casinos Caliente, de la familia Hank, que además controlan los equipos de Xolos de Tijuana y el propio Dorados.

Cuando Bragarnik estuvo en los Gallos Blancos como directivo del club queretano, sus jefes eran Paul Solórzano Lozano y Jorge Mario Ríos Laverde, "El Negro", dos colombianos buscados por la DEA y asociados con el "El Chapo" Guzmán.

También era socio de Tirso Martínez, "El Futbolista", un lavador y socio de Ignacio "Nacho" Coronel y "El Chapo", detenido hace 4 años en León.

"A mí me contrató una sociedad anónima. Después me enteré que la mayoría de los accionistas se dedicaban al narcotráfico. Fui a las reuniones de la Federación, vendí y compré jugadores. Yo no era un investigador privado para evaluar las situaciones particulares", justificó Bragarnik en una entrevista realizada hace dos años al diario La Nación, de Argentina.

Cerca de tres mil aficionados acudieron a la presentación de Diego Armando Maradona como entrenador de Dorados.

El argentino Diego Armando Maradona muestra la playera de Dorados de Sinaloa con el "10", número que lo hizo inmortal.

Diego Armando Maradona habla con su asistente, el también argentino Luis Islas, durante su primera práctica con Dorados.

