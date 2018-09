Pide Blanco a Polevnsky no decir que ganó por AMLO

CUERNAVACA, MORELOS.-

CUERNAVACA, MORELOS







COMENTAR

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador electo por la coalición Juntos Haremos Historia pidió a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, "que no venga a decir que por el señor Andrés Manuel López Obrador yo gané. Creo que todos hicimos un gran trabajo y la gente nos votó. Yo sí tengo humildad y no Morena me hizo ganar (o) que la coalición, aquí ganamos todos", dijo.

En respuesta Yeidckol Polevnsky le dijo a Cuauhtémoc Blanco que es gobernador por la nobleza del exsenador Rabindranat Salazar Solorio quien cedió la candidatura a Blanco.

"Si Rabin hubiera dicho no y hubiéramos entrado a una contienda, entre los votos de Rabin y AMLO no habría ganado nunca el gobernador electo", afirmó Polensky.

Blanco fue entrevistado vía telefónica en el noticiario radiofónico de MVS Morelos, justo cuando la líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusaba al gobernador electo de sobornar a dos diputados locales de Morena para pasarse al PES y hacerlo bancada parlamentaria.

"Nosotros no estamos amenazando ni dando dinero como ella lo menciona, que no se equivoque. Esta alianza se hizo y se hizo la encuesta, yo por eso le dije a Hugo Erick Flores, presidente del PES, que nos fuéramos solos porque íbamos a tener estos problemas con Rabin (Rabindrath Salazar Solorio, ex senador).

"Yo no sé la señora presidenta de Morena porqué tanto defiende a Rabin, ya pasó la elección. La gente votó por nosotros para hacer un cambio verdadero. Aquí yo no he traicionado a nadie, que no se equivoque porque decir 'españolete' es una falta de respeto a los españoles que viven y están casados en México", afirmó Blanco Bravo en defensa del Secretario Técnico de Cuernavaca y próximo Jefe de gabinete gubernamental a quien Polevnsky responsabilizó de citar y convencer a los diputados de Morena para pasarse al PES.

Blanco y Polevnsky chocaron opiniones en el noticiario y mientras ella insistía en acusar a José Manuel Sanz, brazo fuerte de Blanco Bravo, de menguar la fuerza de Morena en el Congreso de Morelos, el gobernador electo ensanchó su distanciamiento con Rabindranath y Morena.

"Si ella (Polevnsky) y Rabin quieren seguir operando aquí en Morelos, el señor Rabin pues no lo vamos a dejar con todo el respeto. Nosotros vamos a ponernos a trabajar con los diputados y como se los he dicho a varios: ‘el que quiere hacer el bien a la ciudadanía y el que no que allá que se quede’", dijo.

Yeidckol Polevnsky respondió que nunca se equivoca porque tiene las pruebas en la mano y pidió a Blanco aceptar su traición al partido y su intromisión en la bancada de Morena.

"Que no me diga que no han traicionado y que no se han metido donde no se tienen que meter, cuando si respetaran la división de poderes no tendría el representante del gobernador electo citar a los diputados y no tendría que pedirles que se sumaran a sus bancadas porque no tenían la forma de hacer bancada.

"Nosotros somos una coalición y respeto a los presidentes del PES y PT, y nos hemos sentado para ayudarles en otros estados para sus grupos parlamentarios, pero el único estado donde tenemos problemas es en Morelos, porque un representante del gobernador los cita para darles lineamientos y con la pena pero yo tengo hasta las grabaciones, no me hagan pasar mas penas y presentarlas", amagó Polevnsky.

Blanco respondió que el problema los tienen los diputados de Morena porque no aceptaron la designación de su compañero Javier García como líder de la bancada. Antes, en entrevista, el gobernador electo convocó a la presidenta de Morena quedarse "calladita" si no sabe lo que pasa en Morelos.

"Lo que planteo es que respeten la división de poderes y a nuestros diputados porque está muy claro que los diputados que llegaron por nosotros se fueron con ellos por intereses creados. En el caso de Rabin nada tiene que ver, yo no sé por qué le tiene tanta rabia el gobernador a Rabin cuando por la nobleza de éste hoy gobernador", aseveró Polevnsky.





En respuesta Yeidckol Polevnsky le dijo a Cuauhtémoc Blanco que es gobernador por la nobleza del exsenador Rabindranat Salazar Solorio quien cedió la candidatura a Blanco. (ARCHIVO)

Etiquetas: cuauhtemoc blanco

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD