Presentan a Maradona con Dorados; 'no vengo de vacaciones', dice

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Diego Armando Maradona reconoció que su adicción a las drogas fue uno de los peores capítulos en su vida. La derrota más dolorosa. Sin embargo, ve en Dorados una oportunidad de seguir su carrera como entrenador y de mantener la otra adicción, la del futbol.

"Asumo esta responsabilidad, porque podría decir montón de cosas desde que dejé la enfermedad hace 15 años, por ahí decían que si el dopaje, el dopaje... yo me estaba consumiendo, eso era para atrás, era un paso para atrás y lo que quiero hacer con el futbol es ir hacia adelante", dijo Maradona -con mención especial a su familia- en su presentación oficial como técnico del Gran Pez.

"Quiero ver el sol y acostarme de noche. Antes no sabía ni acostarme ni sabía qué era una almohada. Por eso acepté la oferta de Dorados".

De igual modo, el "Pelusa" minimizó las críticas de su contratación.

"No vengo a pasearme", advirtió.

"Ahora sí le voy a hablar a la gente de Culiacán, no venimos de paseo ni de vacaciones, estamos para trabajar, pero necesitamos que la gente esté con nosotros. Los juegos serán para ganarlos; será bravo ganarlos y vamos a buscar los partidos, no me gusta defenderme".





El "Pelusa" minimizó las críticas de su contratación. (AP)

Etiquetas: DORADOS Dorados de Sinaloadiego armando maradonamaradona

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- MD