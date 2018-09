Revelan video de asalto a Mónica Garza

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que la periodista Mónica Garza empleara su cuenta de Twitter para denunciar que fue víctima de un asalto dentro de una plaza comercial, este lunes se han dado a conocer las imágenes del lamentable hecho.

“Fui asaltada en una zapatería al sur de Cdmx. Fue un asalto sin violencia y me percaté después de que las asaltantes habían abandonado el lugar”,reveló Garza.

Durante la transmisión del noticiero Es de mañana en ADN 40, la comunicadora explicó los detalles del lamentable suceso mientras mostraban las imágenes:

“La bolsa que está recargada en el sillón blanco es mi bolsa, yo llegué a la tienda, estaba a punto de pagar un artículo, estaba la bolsa recargada,¿por qué?, porque es una tienda muy pequeñita, solamente estaban los dos dependientes, el guardia y yo. Entraron estas dos mujeres de forma muy sospechosa, me hicieron un comentario acerca de mi mascota, traía yo a mi perra que justamente está echada abajo en los pies de la mujer rubia, ella mete la mano en mi bolsa, yo traía mi computadora y una suerte de monedero donde tenía dinero en efectivo y dos tarjetas de crédito, se cubre con una de las bolsas de la tienda, ella mete la mano, saca el monedero rápidamente y lo abre, deja el dinero en efectivo que había dentro del monedero, identifica la tarjeta y es lo único que se lleva”, relató Mónica.

Reiterando que la mujer no se llevó el dinero que estaba en su monedero, la periodista continúo: “la dependienta que está caminando junto a ella en este momento se da cuenta que algo extraño tiene, porque la actitud de las mujeres es muy rara, ella había dejado un ipad, bueno, una tableta, y se preocupa por su tableta, lo que la dependienta piensa es que se van a robar la tableta,recupera la tableta y en ese momento, de repente estas mujeres salen de la tienda rápidamente y es cuando los dependientes me dicen, revise por favor sino le falta nada, porque estas mujeres acaban de salir de forma muy sospechosa y rara. Comenzaron ellos a buscar que no les faltara nada en el local, y cuando yo saco mi monedero lo encuentro abierto y efectivamente faltaba la tarjeta. Rápidamente se hace la revisión de las cámaras de seguridad (…) donde efectivamente se ve el momento en el que ella, rápido, en segundos, toma el monedero, saca la tarjeta, regresa el monedero”.

Finalmente, Mónica Garza reveló que en las próximas horas acudirá ante las autoridades correspondientes a interponen la denuncia correspondiente, y que,a su vez, el dueño del local también realizará la denuncia correspondiente para dar con las responsables del hurto.

El día de hoy fui asaltada en una zapatería al sur de Cdmx.Fue un asalto sin violencia y me percaté después de que las asaltantes habían abandonado el lugar. Pude recuperar el video de las cámaras de seguridad. Mostraré los detalles mañana en #EsdeMañana por @adn40. — Monica Garza (@monicagarzag) 9 de septiembre de 2018

