Les Moonves renuncia a CBS por denuncias sexuales

NUEVA YORK, EU

NUEVA YORK, EU







COMENTAR

Les Moonves renunció ayer a la dirección de la cadena CBS, apenas horas después de que otras seis mujeres lo acusaran de conducta sexual indebida. La renuncia del antiguo ejecutivo de la televisión tuvo efecto inmediato, afirmó CBS en un comunicado difundido en su sitio web.

Según la revista The New Yorker, las acusaciones más recientes contra Moonves incluyen haber obligado a mujeres a hacerle sexo oral y desquitarse cuando le rechazaban sus insinuaciones. Moonves reconoció haber tenido relaciones con tres de ellas, pero por mutuo acuerdo, y señaló que jamás aprovechó su posición para perjudicar la carrera de ninguna mujer. La cadena no abordó directamente las acusaciones, pero señaló que Moonves donará 20 millones de dólares a una o más organizaciones que apoyan al movimiento #MeToo (AMíTambién).

"El donativo, que será efectuado de inmediato, ha sido deducido de cualquier prestación de indemnización que pudiera adeudársele a Moonves", se afirma en el comunicado. La CBS señaló que el director de operaciones de la cadena, Joseph Ianniello, asumirá las responsabilidades de Moonves como presidente y director general hasta que la junta directiva encuentre un reemplazo permanente. Por el momento, su cargo como presidente quedará vacante.

Horas antes de su renuncia, The New Yorker informó que seis mujeres más lo habían acusado de conducta sexual indebida a Moonves.





Se va. Les Moonves renunció a la dirección de CBS, anunció la cadena ayer.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP