'Vigilan' la laguna de regulación

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

Autoridades están en alerta por el nivel de agua que registra la laguna de regulación que se ubica en la colonia Santiago Ramírez.

Ayer a la 1 de la tarde, se encontraba al límite de su capacidad la cual es de 90 mil metros cúbicos, según Raymundo Rodríguez, gerente técnico del Simas Torreón.

Ante esto, explicó que es necesario bajar el nivel por lo menos 1 metro, lo que significa una reducción de 25 por ciento de su capacidad, para que cuente con espacio suficiente para el almacenamiento, debido a que se pronostican más lluvias.

"El agua se envía al pluvial de la Vega del Caracol, esta laguna que regula la avenida de una precipitación fuerte, la va desfogando poco a poco, como tenemos los colectores llenos no podemos desfogarla más rápido, ahorita ya hicimos algunos ajustes", dijo. Recordó que el riesgo es que, al no contar con más espacio, se desborde e inunde a la colonia donde se ubica, así como las zonas aledañas. Por su parte, Gerardo Berlanga, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) explicó que la laguna de regulación recibe agua de los cerros a través de un canal que conduce a esta laguna, por lo que una precipitación ligera, puede ser fatal si no hay espacio.

"Con 20, 30 milímetros que nos llueva aquí le entran 10, 12 metros cúbicos, por eso es básico que esta laguna esté baja".

Riesgo

La laguna podría desbordarse.

=> La laguna de regulación tiene capacidad para almacenar 90 mil metros cúbicos de agua.

=> Desde ayer comenzó el desfogue porque estaba al límite.

Al límite. Laguna de regulación ubicada en la colonia Santiago Ramírez se encuentra al 100 por ciento.

Etiquetas: lluvias en la laguna

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP