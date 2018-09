Inundaciones desatan bloqueo de vialidades

TORREÓN

Vecinos de Valle Oriente, Roma y Villa Diamante se manifestaron

"Llovieron" los bloqueos de vialidades en Torreón debido a las inundaciones que sufrieron vecinos de diversos sectores de la ciudad.

Las protestas, -que desquiciaron el tráfico vehicular durante varias horas-, arreciaron debido a que el agua de lluvia prácticamente ingresó al interior de las viviendas dejando pérdidas materiales y también ocasionando fallas mecánicas en los automóviles.

Incluso, hubo colonos que tiraron algunos alimentos a la basura porque se echaron a perder; otros más, se quejaron del brote de aguas negras en el sistema de drenaje.

Una de las manifestaciones que desató el caos vial y la molestia de los conductores se reportó en la colonia Valle Oriente; en esta zona, niños, adultos y personas de la tercera edad, bloquearon un tramo de la carretera Torreón-Matamoros, con el fin de "presionar" a las autoridades para que les ayudaran con las maniobras de desagüe en la calzada Valle Oriente y calles aledañas que quedaron cubiertas de agua.

En esta colonia, los habitantes exigieron al gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís que emprendiera acciones para reparar la red de drenaje que aseguran, los afecta desde hace muchos años.

"Así como está aquí afuera, así está en nuestras casas, los de Simas sí andan trabajando, pero no es suficiente, no se dan abasto, lo que queremos es que nos traigan pipas, algo más efectivo. No hemos comido, ni dormido, es insoportable el olor", expresó con angustia, Guadalupe Ortiz, vecina de la calzada Valle Oriente.

"No fuimos a trabajar por estar sacando las aguas negras, ya es justo que el gobernador venga y nos eche la mano. En este momento le exigimos que venga y nos desagüe Valle Oriente, que venga y se meta a nuestras casas para que vea lo que estamos sufriendo, desgraciadamente estamos con nuestros muebles en malas condiciones, nuestros refrigeradores, colchones, todo está mojado", dijo con molestia, Gustavo Castillo, otro afectado.

A decir de los colonos, el agua comenzó a ingresar a sus hogares desde la madrugada del sábado, alcanzado en algunos casos hasta un metro de altura y colándose hasta las habitaciones, cocinas y sanitarios.

"Los niños chiquitos, imagínese, se nos pueden enfermar. No los podíamos dejar en las camas porque estaban mojadas, necesitamos que nos apoyen".

Por esta misma problemática, otras manifestaciones se desataron en sectores como Villa Diamante y la colonia Roma. También se reportaron protestas sobre el bulevar Francisco Sarabia, la carretera a Mieleras, y otra más , se registró frente a la Plaza Jumbo.

En la mayoría de los casos, las vialidades fueron bloquedas con vehículos, llantas, tambos, blocks y hasta trapos viejos.

Uno de los últimos bloqueos, se reportó en la colonia Roma; los vecinos salieron con pancartas que exhibían leyendas de "Señor gobernador y señor presidente, queremos apoyo para desagüar la colonia Roma. ¡Exigimos justicia!".

En Villa Diamante, los inconformes salieron con botas resistentes al agua y con los bebés en brazos; una situación similar se presentó frente a la Plaza Jumbo, donde los vecinos bloquearon uno de los carriles de la carretera Torreón-Matamoros.

A todas estas protestas y con la intención de evitar accidentes y desviar la circulación, arribaron elementos de la Policía Municipal, de Fuerza Coahuila y agentes de Tránsito y Vialidad.

Al respecto, Ángela Campos, subsecretaria de Asuntos Jurídicos en el Ayuntamiento de Torreón, declaró que se estaban realizando las gestiones para apoyar a los habitantes afectados con pipas y motobombas, a fin de extraer el agua y reducir el nivel de las inundaciones.

"Este es un problema que aquejó a la ciudad completa, hay quejas en todos lados...no solamente es Simas, incluso los empresarios ya nos están apoyando con equipo, es una labor bastante loable que se sumen a esta contingencia. El problema fue también el cárcamo que se vino abajo de la Juárez, ahí llegaba agua de muchas partes, ahorita no está trabajando y por eso la contingencia", agregó.

Campos,pidió el apoyo de la ciudadanía y dijo que "el alcalde (Jorge Zermeño) ya está trabajando en ello".





el siglo de torreón / ]Angélica Sandoval

Movilización. Una de las protestas que desató el caos vial en la ciudad, fue la que se registró en la colonia Valle Oriente. Los vecinos bloquearon algunos carriles de la carretera Torreón-Matamoros.

