Maggie Civantos, la 'chica' que ama México

La actriz española Maggie Civantos habla en Madrid de la tercera entrega de la serie Las chicas del cable

A la actriz española Maggie Civantos le encanta viajar. Ha estado en muchos países, pero hay uno en el que siente como en casa y en el que descubrió los colibríes. Se trata de México.

La intérprete de "Ángeles" en Las chicas del cable confesó en entrevista con El Siglo de Torreón que siente una gran hermandad por Tierra Azteca. Además, dio los detalles de la tercera temporada de dicha serie de Netflix que se estrenó el pasado viernes.

Fue en un bar de nombre La China Mandarina, ubicado a unas cuadras de La Gran Vía de Madrid, el sitio en el que la artista atendió a este medio lagunero.

"Me une mucho amor y mucha amistad a México. Tengo una hermana mexicana, así que tengo familia allá. Estoy hermanada con México y yo creo que muchos españoles nos sentimos así con ustedes por toda la historia que nos une.

"Algo que también me encanta es Frida y todo lo que conlleva a ella como Coyoacán. De igual manera, admiro mucho la cultura maya y fue en la República Mexicana donde conocí los colibríes, me encantaron, tan es así que me tatué uno. Para los mayas los colibríes eran aves mágicas", externó.

Como quiere tanto a Tierra Azteca, a Civantos le da mucha alegría que haya llegado la tercera entrega de Las chicas del cable, cuya trama gira en torno a cuatro mujeres, una de ellas "Ángeles", que luchan por la igualdad y la libertad.

"Sé que 'Las chicas' son muy queridas en México. Me siento feliz porque estos trabajos nos permiten llegar a muchas naciones y qué mejor que a la suya que tanto quiero y a la que espero volver pronto", dijo entusiasmada.

A diferencia de las temporadas anteriores, la tercera de Las chicas del cable ha dejado la década de los 20 para entrar a los 30. La historia se desarrolla en Madrid.

"Todos los personajes sufren una marcada evolución, sobre todo el mío que, como saben, al final de la segunda temporada se fue y para esta nueva temporada volverá muy cambiado. Como ya es otra década, el vestuario de todos será diferente. Las mujeres traeremos vestidos más ajustados".

Para Maggie, ponerse en los zapatos de "Ángeles" ha sido todo un reto sobretodo porque en los primeros capítulos el personaje se ve envuelto en problemas de violencia intrafamiliar.

"Me resultó muy duro trabajar el maltrato contra la mujer porque es un tema que desgraciadamente está a la orden del día. Antes, era peor porque la mujer era muy sometida. Hoy en día, hemos alcanzado cierto empoderamiento".

Ante la violencia física o mental y el acoso sexual, Civantos recomendó que quien lo esté padeciendo -Sea hombre o mujer- lo denuncie ante las autoridades y lo platique con sus seres queridos.

"Vivimos en una sociedad en donde te inculcan miedo desde la niñez. Debemos vencer los miedos y cómo lo haremos…hablando lo que nos ocurre, queriéndonos mucho y aceptándonos tal y como somos. No debemos aceptar algo que no queremos".

La artista nacida en Málaga, España dijo que pese a que la mujer ha avanzado en torno al tema de la igualdad sigue siendo considerada el sexo débil.

"Desgraciadamente el sexo débil, para mucha gente, seguimos siendo nosotras, sin embargo, somos nosotras mismas quienes podemos cambiar esto".

Por otro lado, la actriz dijo que su personaje de "Macarena" en la serie Vis a Vis definitivamente marcó su carrera, "Hay un antes y un después en mi trayectoria gracias a ese trabajo".

Maggie Civantos reveló que sus pasiones principales son: Viajar por el mundo, encarnar personajes, bailar y disfrutar de sus amigos o seres queridos.

