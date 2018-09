Se ausenta 50 % de alumnos por lluvias

TORREÓN

Accesos a algunas escuelas quedaron anegados y entraron por atrás

TORREÓN







COMENTAR

La intensa lluvia que se registró ayer en La Laguna de Coahuila, ocasionó que alrededor del 50 por ciento de los niños y las niñas de educación básica faltaran a clases, mientras que la mayoría de los docentes sí se presentó a laborar.

En algunas escuelas como la secundaria general No. 12 de Ciudad Nazas y la Hilario Esparza de la colonia Santiago Ramírez, los accesos quedaron totalmente anegados por el agua, razón por la que, los alumnos y maestros entraron por la parte trasera y otros, tuvieron que quitarse hasta los zapatos para poder ingresar.

"Si yo le contara, yo vivo hasta Lerdo, Durango y me vine en taxi. Cuando llegué a la escuela me tuve que meter con todo y zapatos al agua para poder entrar y llegar al salón, los muchachos no tienen la culpa, el deber de los maestros es estar aquí y pues, este es un sector en donde siempre nos inundamos", expresó un docente de la citada secundaria, que lucía con el calzado y una parte de su pantalón mojados, producto de las lluvias.

En un sondeo que hizo ayer El Siglo de Torreón en las escuelas, se pudo confirmar que en la primaria Anexa a La Normal hubo un 50 por ciento de asistencia; en la primaria Hilario Esparza de la colonia Santiago Ramírez, acudió únicamente el 20 por ciento de los estudiantes y en la primaria Luis Donaldo Colosio de la colonia Prados del Oriente de Torreón, los directivos registraron un 65 por ciento de asistencia.

Sobre el tema, Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la Comarca Lagunera, informó que tras las precipitaciones, dos instituciones de nivel secundaria, ubicados en San Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero tuvieron que suspender las clases.

En Torreón, el funcionario aseguró que ninguna escuela interrumpió sus actividades.

La Subsecretaría de Educación informó que en esta ocasión y debido a las inclemencias del tiempo, las faltas de los estudiantes serán justificadas.

"Sí se nos dificulta, en San Pedro, por ejemplo, hubo casos en donde el agua invadió las escuelas y en Francisco I. Madero también...".

El coordinador de Servicios Educativos, comentó que aquellas escuelas que resultaran afectadas por las lluvias, tendrán que solicitar apoyo a la dependencia por medio de un escrito.

"Nosotros trabajamos en función de un escrito y de la presentación de evidencias, eso se somete a un programa de prioridades", añadió.

En la Comarca Lagunera de Coahuila son 206 mil 480 alumnos y 10 mil maestros de mil 477 instituciones de sostenimiento federal, estatal y particular de educación básica.

Problemas

Precipitaciones.

=> La coordinación de Servicios Educativos, informó que dos escuelas, de San Pedro Coahuila y de Francisco I. Madero, suspendieron las actividades debido a las lluvias.

=> Ayer se informó que se justificarán las faltas de los estudiantes.

=> De continuar la lluvia, también los retardos de los niños y niñas serán justificados.

Acuden pocos. Debido a las lluvias, así lucieron ayer algunos salones de clase de escuelas primarias de la región Lagunera de Coahuila.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP