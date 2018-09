Cuentan que más allá de los evidentes problemas que enfrentan las autoridades torreonenses, principalmente el Simas, a causa de las copiosas lluvias septembrinas, hay otros asuntos que han quedado expuestos. El primero de ellos es la falta de previsión de prácticamente todas las administraciones locales a la hora de definir las prioridades en materia de obra pública. Y es que a pesar de que todo mundo sabe que la ciudad se vuelve un caos cuando Tláloc bendice a esta tierra semidesértica con sus aguaceros, nadie le ha querido meter a construir un buen drenaje pluvial. Incluso el gober Miguel Riquelme, que ahora dice que es impostergable invertir en ese rubro en Torreón, cuando fue alcalde no se vio mucho esfuerzo que digamos para resolver el problema de fondo. Por lo regular, tras las inundaciones las autoridades sólo salían a decir...

Que gran parte del problema era por la basura que la gente arroja al drenaje sanitario, obviando la parte de que se usa el drenaje sanitario como desagüe porque no existe un drenaje pluvial en forma. Pero en la actual administración no cantan tan mal las rancheras. Las inundaciones de estos días han rebasado la capacidad de las autoridades para brindar atención a las colonias afectadas, la mayor parte ubicadas al oriente de la ciudad. Nuestros subagentes disfrazados de alcantarillas sin tapa nos reportan que buena parte de la bronca se debe a que quien está coordinando las acciones de remediación es un funcionario que poco o nada tiene que ver con este tipo de asuntos. Se trata del polémico director de Servicios Administrativos, Antonio Loera López, que según dicen, es el que da las órdenes tanto a la gente de Protección Civil, como a la de Simas y Obras Públicas. Como es evidente que algo no está funcionando, los conflictos ya han aflorado entre las dependencias e, incluso, se habla de fuertes discusiones entre don Antonio y Raymundo Rodríguez, gerente operativo de la empresa que hace agua -perdón, de aguas-. Los subagentes comentan que el jefazo de Servicios acusó a don Ray de sabotaje por no usar bien los cárcamos de rebombeo, cosa que el aludido negó y reviró al decir que la culpa era que la gente de Loera no sabía manejar la situación. En medio de este lío, los únicos que se salvan son los bomberos, quienes a pesar de estar en el último escalafón de los salarios municipales, están sacando la casta para atender alas familias a las que, ahora sí, se les metió el agua hasta la cocina. Para acabarla de amolar, los críticos y criticones vieron con malos ojos que el alcalde Jorge Zermeño, en vez de enfocarse al 100 por ciento en la contingencia, haya decidido continuar con su agenda normal para ir a inaugurar unos baños públicos en la Alameda que bien pudieron ser puestos en operación sin la necesidad del acto protocolario. En fin.

A propósito de las lluvias, además de los anegamientos y hundimientos por doquier en la zona metropolitana se ha hecho una mala costumbre que una empresa maquiladora del Parque Industrial Lagunero, en Gómez Palacio, arroje sus aguas residuales a las calles, aprovechando la gran cantidad de líquido pluvial que corre por estos días. Lo irrisorio del caso es que quienes hacen esto creen que nadie se da cuenta y que todos se van con la finta de que es parte de las precipitaciones, cuando la contaminación es harto evidente porque las aguas de la empresa son azules... sí, como las que alguien arroja impunemente al lecho seco del río Nazas a la altura de la cuarta etapa de la zona fabril (conste que no estamos diciendo que sean los mismos). El problema está identificado desde hace años en la calle Canelas, y las aguas de los pitufos corren hasta la colonia Campillo Sáinz, pintando alegremente de azul todo lo que se encuentran a su paso. Lo curioso es que ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto con firmeza, a pesar de lo añejo de la conducta indebida. ¿Será que la actual administración que encabeza Leticia Herrera no se ha dado cuenta? ¿ O será que la citada empresa es de personas a las que luego llaman influyentes? Todo un misterio.

***

Y ya que andamos por aquellos lares, cuentan que Rafael Palacios Cordero, el morenista que lidera las acciones contra la planta Chemours Laguna y declarado aspirante a convertirse en el candidato por la alcaldía de Gómez Palacio, anda corriendo la voz de que no permitirá que los arribistas se lleven la nominación y trunquen sus anhelos de ocupar la silla máxima del municipio por los siguientes tres años a partir de 2019. Y al hablar de arribistas no hay mayor referencia que a los expriistas Juan Ávalos Méndez y Marina Vitela, quienes ya se sienten con los alcances suficientes para exigir encabezar la plataforma municipal que habrá de competir en las elecciones locales del próximo dos de junio. Los otrora tricolores tienen la ilusión de que el efecto AMLO les haga el favor y se haga el milagro de quitarle al PRI la silla de la alcaldía gomezpalatina, aunque persiste la duda de si la luna de miel del Peje les alcance de aquí a entonces, pues todavía no asume el poder sino hasta el primero de diciembre y ya se le cayeron muchas de las promesas de campaña. Mientras, dicen que don Juan, quien fue presidente del PRI y ocupó cargos públicos gracias a dicho partido, ya anda prometiendo puestos a sus allegados pues ya se ve como presidente municipal, mientras que Marina Vitela le sigue apostando a la “suerte” que la ha acompañado gracias a ser totalmente fiel a los exgobers Jorge Herrera e Ismael Hernández, quienes, se dice por ahí, tendrán todo el control sobre las candidaturas del partido Morena como ya lo hicieron en la pasada elección. ¿Será?

***

Y en más asuntos morenistas, pero estos del ámbito nacional, la que tuvo su presentación en sociedad esta semana es la futura embajadora de México en los convulsos e impredecibles Estados Unidos de Trump, Martha Bárcena, quien cuenta ya con su trayectoria en la diplomacia. Doña Martha estuvo presente en el Summit México de la prestigiada revista The Economist que se llevó a cabo en reconocido hotel de la Capirucha del Esmog. En el acto estuvieron, entre otros, también el exembajador del Tío Sam en tierras aztecas, Anthony Wayne, el aún secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el jefazo de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, y las analistas políticas Ana María Salazar y Denisse Dresser, además de los representantes de la revista en el país. Los subagentes disfrazados de copas comentan que la virtual embajadora dejó un buen sabor de boca entre varios de los empresarios asistentes por su conocimiento en varios temas de la agenda binacional, aunque hay que decir que su tarea no será nada fácil ya que la constante en el gobierno de Donald Trump es precisamente que no hay constante: un día dice una cosa y al otro tuitea otra, situación que los integrantes de la administración del preciso peña Nieto no supieron manejar y todavía están sufriendo las consecuencias. Ojalá que las buenas expectativas que está generando doña Martha se traduzcan en una relación más estable entre el primo mayor y el primo menor de Norteamérica.

***

En donde se sigue haciendo presente la división es en la sociedad civil lagunera. Y es que en estos días se dio a conocer la creación de una nueva organización de restauranteros que decidieron dejar la Canirac que encabeza Carlos Finck. El nuevo ente gremial se llama Asociación de Restaurantes, Bares y Banquetes de la Laguna, está dirigido por expresidentes de la Canirac e integrado por 77 establecimientos y negocios del ramo. Los subagentes disfrazados de manteles comentan que esta escisión se debe a las animadversiones que de tiempo atrás arrastran los integrantes de la vieja guardia restaurantera con la nueva generación. A decir de los primeros, según versiones que corren, don Carlos ha impulsado actividades que si bien han tenido impacto en el gremio, los más beneficiados suelen ser los negocios el sector en donde tiene su principal bastión, es decir, El Fresno. Pero también se escucha la especie de que los miembros más antiguos del sector no quedaron conformes con soltar la rienda de la cámara, la cual controlaban desde hace lustros. En otro aspecto que se percibe división o, si usted gusta, multiplicidad de visiones, es en las propuestas laguneras para ocupar el asiento a renovar en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Ya habíamos comentado aquí que la carta que se perfilaba de esta región era la joven Leonor Gómez, especialista en temas de transparencia, quien ha estado sumando apoyos; pero ahora le ha surgido una contendiente en la persona de Ana Olga Rodríguez, reconocida investigadora del Tec de Monterrey, quien es respaldada por otra organización civil lagunera. Dicen los que saben que aunque las dos tendrían las suficientes tablas para ocupar el asiento disponible, la división que se observa en la sociedad civil de la comarca pudiera abrir la puerta a que el perfil termine siendo de la Peronera Capital de Coahuila, en donde al parecer sí hay más unidad, obviamente por las fuerzas aglutinantes del gobierno provincial.







Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...

- MD