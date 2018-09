Avril Lavigne regresa a la música tras cinco años de ausencia

TORREÓN, COAH.-

“Gracias por esperar tan pacientemente mientras luché y continúo luchando, la batalla de mi vida”, fueron las palabras que acompañan la noticia del regreso de Avril Lavigne a la música, que luego de cinco años de ausencia, finalmente lanzará un nuevo tema, Head Above Water.

Ha sido a través de sus redes sociales donde desde hace tiempo ha estado enviando señales a sus fanáticos con diversas fotografías salidas de una sesión de video musical, para finalmente compartir el día de hoy la fecha de estreno de un single que formará parte de una nueva producción discográfica.

Head Above Water podrá ser escuchado el día 19 de septiembre, una de las muchas canciones que escribió y grabó desde su cama, pero que sin duda este es uno de los temas en los que describe uno de los momentos más aterradores de su vida, ya que durante los últimos cinco años estuvo luchando contra la enfermedad Lyme, la cual es provocada por una bacteria que se adquiere por la picadura de una garrapata infectada.

"Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Me sentía como si me estuviera ahogando. Como si estuviera sumergiéndome en el agua y solo tuviera que subir al aire. Como si estuviera en un río arrastrado por una corriente. Respiro, rezo a Dios para que me ayude a mantener mi cabeza fuera del agua, para ayudarme a ver a través del clima tormentoso. Me acerqué a Él. Mi madre me sostuvo. En sus brazos, escribí la primera canción que estoy soltando para contar mi historia " compartió Avril para el portal ET CANADA.

La intérprete de I’m With You, describe este álbum como “fuerte, triunfante, poderoso y verdadero”, donde comparte sus experiencias en los últimos años.

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) 6 de septiembre de 2018

Head Above Water podrá ser escuchado el día 19 de septiembre. (ESPECIAL)

