Mujeres con cáncer exigen medicamentos

Un grupo de ocho mujeres con cáncer de mama denunció públicamente que desde hace casi dos años no se les entrega el medicamento por parte del Seguro Popular; demandaron también que el Hospital de Especialidades de esta ciudad sea equipado y puesto en operaciones, ya que tienen que acudir por su tratamiento a la ciudad de Durango.

Las inconformes, encabezadas por Agustina Chávez Ramírez, acudieron al segundo informe del gobernador José Aispuro Torres, que se llevó a cabo el miércoles por la noche en el parque La Esperanza, y mostraron algunas pancartas en las que expresaban sus demandas.

Agustina Chávez dijo que al igual que sus compañeras, ya fue sometida a una mastectomía y deberá seguir un tratamiento de cinco años.

El problema, dijo, es que en los últimos dos años, la Clínica de Oncología de la Secretaría de Salud con sede en la capital del estado, ya no les ha entregado el medicamento que debería hacerles llegar cada mes, como afiliadas al Seguro Popular.

El anastrozol, que complementa otros tratamientos como la cirugía o radiación, tiene un costo de 3,300 pesos con 28 pastillas, es decir, para un mes; el problema es que las mujeres no tienen los medios económicos suficientes para comprarlo en las farmacias.

Según dijo Agustina Chávez, "andamos viendo si alguien se murió y dejó medicamento porque no hay, yo tengo ahorita 14 pastillas porque una mujer falleció y me hicieron el favor de regalármelo".

Señaló también que las pacientes de Gómez Palacio y otros municipios de La Laguna, se ven obligadas a viajar a Durango cada mes por un tratamiento que, además, no están recibiendo.

Dijo que desde que se empezó a construir el Hospital de Especialidades con Oncología en esta ciudad, tienen la expectativa de ser atendidas sin tener que ir a la capital del estado, pues esto les genera un gasto adicional que a veces es muy difícil sustentar.

Durante la presentación de su informe, el gobernador José Rosas Aispuro Torres aseguró que se está haciendo todo lo necesario para que este nuevo hospital comience a brindar servicio antes de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Destacó que hace dos años, al iniciar su administración, no solamente se recibió de la anterior gestión una deuda por 800 millones de pesos en medicamentos para la Secretaría de Salud, sino que el Hospital de Especialidades tenía una serie de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de los recursos en la construcción y ejecución de las obras. "Esta es la razón por la que no se ha liberado del todo" y por lo que no se han podido destrabar los recursos para el equipamiento, incluido el acelerador lineal con que se brindará radioterapia a pacientes con cáncer.

