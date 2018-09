Proyectan más cambios en la calzada Colón

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Sigue sin articularse la obra de la calzada Colón. No sólo se prohibirán las vueltas izquierda sino que podría colocarse una glorieta o cerrarse el crucero con la avenida Morelos.

También se analiza cambiar los jardines por un concepto de paisajismo.

Al comparecer ante la Comisión de Obras Públicas el director de Urbanismo, Aldo Villarreal Murra, dijo que era necesaria la obra en la calzada Colón porque las ciudades se van transformando y es algo muy normal.

"La Colón es parte de la ciudad y cómo cualquier otra va evolucionando, es un constante cambio y yo creo que es muy positivo".

Respecto a las críticas del Colegio de Arquitectos por las "muestras" de jardín que se han colocado en tres espacios del camellón central y dónde antes eran áreas verdes, el funcionario expresó que "en ese tema es una muestra y no aporta en la medida que demanda la ciudadanía, por lo que habrá modificaciones al diseño. Se está en pláticas con paisajistas para ver los alcances de los servicios. El tema del contrato y eso es de Obras Públicas".

Así fue su respuesta a los señalamientos del presidente del Colegio de Arquitectos, Jorge Guerrero, de que es absurdo gastar en el tipo de jardines que le pusieron a la Colón, parecidos a los de una zona habitaciónal.

El director de Urbanismo expresa que no hay un Proyecto Ejecutivo como tal pues su dependencia "no tiene recursos para contratar proyectos ejecutivos y por eso se realizaron planos que sirvan como guías. Todas las contrataciones las hace Obras Públicas. No habían solicitado el estudio de Impacto Vial pero ahí lo habíamos tenido. Hemos estado trabajando con ellos de la mano para ajustar las ingenierías a proyectos como éste".

Dice que Urbanismo sólo ha dado los lineamientos generales y lo técnico le corresponde a Obras Públicas al igual que los tiempos, costos y desarrollo de los proyectos.

Villarreal Murra señala que en la obra de la calzada Colón trabajan varias dependencias como Parques y Jardines, Servicios Administrativos, Ecología y Cultura.

En la sesión de la Comisión, el director de Obras Públicas, Tomás Galvan, ya no habló de inversión global, tampoco de tiempos de conclusión de la primera, ni de las cinco etapas que supuestamente representará la obra global.

Villarreal Murra explicó que a propuesta del Colegio de Arquitectos se analizará si se cierra el crucero con la avenida Morelos o se instala una glorieta para "hacerlo más peatonal".





También se analiza cambiar los jardines por un concepto de paisajismo. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: obras torreonObras Colón

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD