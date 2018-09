Tuit de Amaia Montero provoca incertidumbre Así lucirá Larson en su papel de 'Capitana'

MADRID, ESPAÑA

Amaia Montero ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores con unos enigmáticos mensajes en Twitter en los que parece sugerir su retirada de la música: "The game is over" ("el juego se ha acabado") y "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

Publicado la noche del pasado martes, este último tuit llegó acompañado de una imagen del cuádruple disco de platino que la artista recibió mientras ejerció de vocalista y compositora en el primer disco del grupo La Oreja de Van Gogh, Dile al sol (1998).

Cerca de un millón de copias se vendieron de aquel álbum de debut que incluía temas como Cuéntame al oído" y al que siguieron otros tres trabajos igualmente exitosos con Montero al frente.

Gracias a su sólida voz y a su paso por La Oreja de Van Gogh, Montero se convirtió en una de las vocalistas más reconocidas y demandadas de la música.

Los fanáticos del Universo Marvel están felices porque ya circularon las primeras imágenes oficiales la actriz Brie Larson en el personaje de "Captain Marvel".

Ayer, el nombre de la heroína se volvió tendencia en redes sociales y es que la revista Entertainment Weekly reveló las fotos que generaron diversos comentarios de los fanáticos, en su mayoría positivos.

Brie calentó el terreno desde el martes. Puso un tuit en el que dijo que quería romper Internet el miércoles.

La película Captain Marvel se estrenará en marzo de 2019, antes de que llegue la conclusión del filme Avengers: Infinity War.

La historia sigue a "Carol Danvers", alter ego de la "Capitana Marvel".

Situada en los años 90, Captain Marvel presenta una trama nueva de un período de tiempo nunca antes visto en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Además de Brie figuran en el elenco Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn y Gemma Chan.





