Uber busca diálogo para poder operar

Uber busca diálogo con el Estado para trabajar en una legislación que regule a las empresas de redes de transporte, como es su caso.

La empresa contactó a las autoridades después del desplegado publicado en El Siglo de Torreón el pasado 2 de septiembre, en donde se solicitaron a sus socios conductores acudir para comenzar con la elaboración de un registro, tal y como está establecido en La Ley de Transporte y Movilidad Sustentable.

Sin embargo, una de las políticas de la empresa es no proporcionar los datos de sus socios conductores, según Saúl Crespo, gerente de Comunicación de Uber México.

"Queremos abrir un espacio de diálogo con las autoridades, para juntos construir, diseñar, y cumplir una regulación incluyente (…) Actualmente existe una regulación que no está diseñada, que no va de acuerdo a las empresas de redes de transporte, esto no lo dice Uber, lo dice una juez de competencia económica que ha determinado que las empresas de redes de transporte son otra cosa distinta al taxi y a un medio de transporte público", dijo.

Añadió que para regular el servicio, es necesario que la autoridad lo conozca a fondo, así como el modelo de negocios y la función que cumple.

El gerente de comunicación se dijo sorprendido de que diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte y Jesús Alfonso Tafoya Aguilar, director del Organismo Regulador de Transporte Masivo en Coahuila, indicaran que desconocen dónde se ubican las oficinas de Uber, pues si bien, no existen como tal en el estado, cuentan con sedes en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México y en estos cinco años de operación en el país, ninguna de las ciudades había tenido dificultades para localizarlo.

"Un poco sorprendente que digan que no nos han podido localizar cuando en las otras 42 ciudades del país donde estamos operando nos localizan de forma rápida".

Reiteró que la empresa está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para dialogar y cumplir con la normativa elaborada para el servicio que brindan.

Actualmente en Coahuila Uber cuenta con más de 600 mil usuarios y 18 mil socios conductores. El servicio opera en Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras. En Torreón son 282 mil usuarios y 6,500 socios conductores.





Pláticas. Uber busca diálogo con autoridades para cumplir ley, dijo Saúl Crespo, gerente de Comunicación de Uber México.

