'Siempre es lo mismo cuando llueve', dicen vecinos con casas inundadas

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Vecinos de la calzada Francisco Sarabia aseguran que cada vez que llueve “es lo mismo", el agua se mete a sus casas porque se forman grandes lagunas y tardan días en desaguar Simas y Bomberos. Pero ya no quieren eso y demandan de las autoridades municipales un nuevo drenaje.

Este martes todavía el sector permanecía inundado y la gente tenía que salir de sus viviendas con bolsas atadas a los pies para no mojar el calzado o de plano descalzo. Las aguas de las lluvias, mezcladas con aguas negras les llegaban hasta casi las rodillas.

En tanto, una parte de la calzada entre la Juan Pablos y la avenida Allende estuvo cerrada con cintas amarillas, porque el paso de las unidades automotrices, mecía el agua estancada formando olas.

Pese a la presencia de elementos de Bomberos y trabajadores sindicalizados del Simas que picaban las alcantarillas del drenaje pluvial y abrían los registros situados a mitad de la vialidad, el agua permanecía.

Según los sindicalizados, las redes saturadas se tardan más en bajar los niveles, por eso no hay solución más que sacar el agua con mangueras de las pipas y llevarla a tirar.

Rosa Erika Aguilar Borer quien vive en calle Faro 797 de la colonia Nueva California hace un llamado las autoridades para que “no prometan lo que no van a cumplir. Así lo han hecho varios gobiernos y nosotros seguimos igual, cada vez que llueve, agua de lluvia y de las aguas negras. Ya no queremos que vengan las pipas, lo que pedimos es drenaje nuevo".

La ciudadana tiene 18 años viviendo en ese sector y dice: “nada más vienen cuando necesitan los votos y después no nos hacen caso. Eso es en todos los partidos".

Para los integrantes de la familia Acero Orozco y Acero Gutiérrez que se salieron de su casa en la calzada Sarabia para comer sus alimentos en la calle Buenavista aseguran: “cada vez que llueve es lo mismo. Aquí estamos, vivimos en la esquina en el número 800, el agua se nos mete a las casas y se mojaron los muebles".

Dicen que con “la llovida y las aguas negras que salen después no podemos estar adentro. Nosotros vendemos tacos de barbacoa y no lo hemos podido hacer. Esto no se va a arreglar porque se llevaron la bomba del drenaje pluvial que hicieron y se iba en agua en 2 horas porque se bombeaba a Las Etnias y se llevaron la bomba de la calle El Faro y por eso mire como estamos".





Pese a la presencia de elementos de Bomberos y trabajadores sindicalizados del Simas que picaban las alcantarillas del drenaje pluvial y abrían los registros situados a mitad de la vialidad, el agua permanecía. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: lluvias en la laguna

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD