Prevé Guajardo alcanzar acuerdo con Canadá este viernes

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que seguramente este viernes podrá haber acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, pero en caso de no haberlo, entre más se tarden más riesgos habrá.

Al retomarse las pláticas para lograr un cierre del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, y el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, en Washington este miércoles, Guajardo consideró posible un pronto cierre que lleve a tener un tratado trilateral.

Ello porque si bien México y Estados Unidos ya lograron cerrar un principio de acuerdo comercial se tienen 30 días para que la Casa Blanca presente el documento en blanco y negro del tratado al Congreso estadounidense, en ese mismo tiempo se espera la incorporación de Canadá.

En entrevista de radio con los "Alebrijes" dijo: "Si no cuento mal el 30 de septiembre (sería la fecha final) y sería muy arriesgado y yo creo que Estados Unidos no estaría en esa disposición, yo creo que, yo esperaría que para este viernes hubiera humo blanco y, si no es el viernes, la verdad es que conforme avanza la semana la pones en mayor riesgo".





