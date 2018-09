Montero revela dónde depositaron los restos de Fabio Melanitto

CIUDAD DE MÉXICO.-

Ivonne Montero sigue consternada por la muerte de su expareja y padre de su hija, Fabio Melanitto, quien fue asesinado el pasado 15 de agosto en la Ciudad de México.

Durante la entrevista que ofreció al programa Hoy, la actriz dio detalles de lo que sucedió con los restos del exintegrante del grupo Uff!, luego de que la hermana y sobrina del venezolano llegaran a México para reclamar su cuerpo.

“Fabio ya está en Italia con sus papás, ya fue su velorio, todo corrió muy bien, todo lo hicieron bastante bien. La hermana y su sobrina siguen haciendo ciertas diligencias, papeleos que tienen que arreglar, para ellas poder partir, y ya están próximas también a regresar a Italia”, contó la mexicana.

De la misma manera, Montero reveló que debido a que la investigación continúa en México, es que los restos del artista no pudieron ser cremados. “Va a continuar completamente la investigación, por eso mismo no se cremó el cuerpo de Fabio, va a continuar la investigación, es algo que fue tan público, todo mundo se enteró, que las autoridades están muy atentas con el caso y ojalá se pudiera resolver”.

Por otra parte, y afirmando estar tranquila con respecto a su relación con Fabio, la protagonista de la cinta El Tigre de Santa Julia confesó que no luchará por los bienes que dejó su ex.

“No, y tampoco lo exigiría, yo creo que en el momento en que no había relación, no había nada, pues no exigiría yo nada, no estaría en la posición, no me interesa tampoco en ese sentido”, explicó.

En exclusiva @IvonneMonteroO relata en dónde descansan los restos de #FabioMelanitto y cómo va el proceso de la investigación de su muerte pic.twitter.com/0kVWgSpH9Y — Programa Hoy (@programa_hoy) 5 de septiembre de 2018

