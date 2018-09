PAN, debe buscar ser alternancia: Gómez Morín

CIUDAD DE MÉXICO

Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del Partido Acción Nacional (PAN), dice que es necesario regresar a las raíces.

En entrevista con EL UNIVERSAL asegura que busca que Acción Nacional sea una alternancia política ante los ciudadanos, y juegue el papel de oposición [en representación] de los mexicanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador.

Fue un error, dice, haber ido en coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, y considera que Ricardo Anaya fue un mal candidato.

—Es necesario regresar a nuestras raíces, recobrar nuestra esencia para tener la capacidad de ofrecerle a la ciudadanía una opción fundada en lo que es Acción Nacional verdaderamente.

Creo que el PAN ha caído en un pragmatismo extremo, alejado de las raíces y de la esencia, y necesitamos volver porque la gente lo está pidiendo.

—Porque hay otros dos candidatos que han levantado la mano, uno de ellos muy vinculado a quienes actualmente tienen el poder y control del partido, y otro que fue impulsado por los gobernadores.

Yo creo que el establishment ha dicho que las cosas no funcionaron bien y los resultados están [en] el 1 de julio, y yo creo que ha faltado un ejercicio de autocrítica que los llevara a darse cuenta de que uno de los primeros causantes de lo que pasó son ellos mismos.

—Es el origen, no quiero hablar de los motivos. Uno es el candidato que está ligado con lo que ya no queremos que siga [Marko Cortés], y el otro es alguien [Héctor Larios] que tiene el respaldo de quienes no deben tener injerencia en la vida del partido: los gobernadores.

—Yo creo que lo que vivimos el 1 de julio es un eslabón de una cadena que se empezó a construir hace algunos años, y que nos llevó a eso.

—No ganó la elección, y un candidato que no gana una elección manda el mensaje de que no fue buen candidato.

—Todo desaparece, no hay nada permanente. El PAN sigue, pero tiene el riesgo de desaparecer, y por eso es nuestro deber hacer todo lo que nos alcance.

Si su abuelo viviera, ¿qué diría al respecto?

—Don Manuel Gómez Morín fundó una institución... yo creo que no estaría haciendo nada, estaría diciendo ‘lo fundé, espero que el partido siga su camino, y que haya gente que responsablemente lo conduzca y siga sirviendo a la sociedad’.





