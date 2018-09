Ve Simas 'injusto' corte de luz de CFE

TORREÓN

Gerente general de Simas dice que la CFE violó 'un acuerdo verbal'

Sigue sin resolverse el conflicto Simas-CFE. El gerente general de la empresa abastecedora, Juan José Gómez Hernández acusa a la empresa productiva del Estado de darle trato "injusto", luego de que el lunes a las 3 de la tarde por un adeudo de 21.5 millones de pesos le cortó el suministro de energía eléctrica en las oficinas centrales del bulevar Independencia y la reinstaló hasta ayer martes a las 11:30 de manera provisional.

Para volver a tener electricidad, el Simas "abonó" 5 millones de pesos que había quedado en pagarles desde el lunes en la mañana y como no lo hizo, a las 15:00 horas se registró el corte.

El Simas quiere establecer con CFE "un convenio para ver qué va pasar de aquí en adelante. Quiero que me den oportunidad de pagar como se ha estado haciendo desde enero, no entiendo la exigencia tan grande... para mí es injusto", según Gómez.

En conferencia de prensa, acompañado por el gerente técnico, Raymundo Rodríguez De la Torre, Gómez reconoce que no pagó a tiempo el recibo de julio que le llegó por la citada cantidad y también dice que CFE violó "un acuerdo verbal de hacerlo en pagos... así hemos estado haciendo el pago en parcialidades y habíamos estado funcionando bien... había acuerdo verbal que ahorita, pues no se respetó, sentimos que es un trato demasiado enérgico, pues no tenemos pagos pendientes, sólo julio".

Declaró que la CFE "está demasiado exigente, porque estamos pagando. Yo creo que si alguien ha cumplido somos nosotros. Que no pagamos el recibo a tiempo, bueno, pues lo pagamos 8, 10 o hasta 15 días después, pero ahorita vamos al corriente lo único que debemos es el consumo de julio. Hemos pagado cada mes, pero ellos quieren que se pague el día del vencimiento y es imposible".

El gerente general informó que la reconexión de la electricidad se logró luego de hacer un pago de 5 millones de pesos, pero las gestiones continuarían ante la CFE para que les diera un mayor plazo de pago.

Y es que, aunque Juan José Gómez informó el lunes en la tarde que de la cifra de 21.5 millones de pesos del recibo de julio abonó 9 y por lo tanto le restaban de pagar 13, ahora cambió la versión:

"Abonamos la semana pasada 4 millones y ayer (lunes) ibamos a abonar 5 millones de pesos a través de una transferencia desde en la mañana, pero como fue el corte de electricidad (hasta las 3 de la tarde ), no lo pudimos hacer, pero creo que ahorita ya está en su cuenta, venimos pagando el mes en parcialidades, del 27 que se vence terminamos de pagar el 10 ó 15 del siguiente mes".

Agrega que está pendiente que CFE le haga bonificación de 5 millones por cobros indebidos y ya lo reconoció, lo que significa que van pagados 14 millones de pesos de julio y sólo hay un adeudo de 7 millones.

"Por lo tanto el adeudo es sólo de 7 millones de pesos que se pagarán el día 15... sí hay recurso para pagarlo".

Otra vez Juan José Gómez se quejó de la pesada carga que le representan los 49 millones de pesos de adeudo de 3 meses que le dejó el gobierno anterior y del que ya lleva avances.

Al Simas Torreón no se le cortaba la electricidad desde 2013 en la administración de Eduardo Olmos, también por falta de pago.

Posteriormente la administración 2014-2017 recibió un adeudo de la anterior por 65 millones de pesos y el 15 de mayo de 2014 se redujo a 32 millones, luego de que formalizar un convenio con la CFE para entrar en un esquema de reestructuración de adeudos con abonos fijos mensuales, condicionados a pagar en forma conjunta el recibo mensual, razón por la cual, por adeudos, no se registró ningún corte.





Presión. Simas no pagó el abono comprometido con CFE por 5 millones la mañana del lunes y a las 15:00 horas le cortaron la electricidad. Pagó el martes en la mañana y a las 11:30 reconectaron.

