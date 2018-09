Paga Hospital General 1 mdp para techo... ¡y se gotea!

TORREÓN, COAH.-

Con la lluvia de ayer localizaron 10 goteras; se desprendió plafón en diferentes áreas

TORREÓN, COAH







El director del Hospital General de Torreón, Francisco Javier Dorantes, encontró una factura de un millón de pesos por la impermeabilización del Hospital General de Torreón que ayer registró más de 10 puntos con goteras y el desprendimiento de plafón en diferentes áreas, ocasionados por las lluvias registradas durante la madrugada.

Puesto que no se comprobó el servicio dado por el proveedor al edificio que hace un mes cumplió tres años de inaugurado, Dorantes solicitó la baja del mismo a la Secretaría de Salud.

Las goteras aparecieron por lo menos en ocho puntos diferentes situados en la sala de Consulta Externa y en el pasillo que conduce hacia la dirección. Sin embargo, las áreas de: urgencias, toco y salas de expulsión, también presentaron goteras, según el personal del Hospital.

El director mostró unas imágenes del techo del edificio donde se aprecia que no está impermeabilizado, sólo se ven unos parches.

"La empresa que daba el mantenimiento antes nos cobraba un millón de pesos por impermeabilizar".

-¿Al año?- "No, por impermeabilizar todo lo de arriba (...) ya di la orden de que ya no viniera esa persona. Es que nos dan un padrón de proveedores y ahí aparecía su empresa, pero ahora la táctica es no utilizar los mismos proveedores porque hay muchos vicios".

Añadió que de igual forma tuvo problemas con los aparatos de aire, que también cuentan con facturas cobradas por el mantenimiento, pero al llegar a la dirección se percató que algunos no funcionaban.

Sin embargo, dijo no contar por el momento con el nombre de las empresas que presuntamente brindaban estos servicios.

No obstante, mencionó que es la Secretaría de Salud quien se encargará de fincar responsabilidades, pues se cobró por un servicio que no se dio.

"Voy a dar mi informe de cómo está el Hospital y la gente de Jurídico es la que se encargará".

Dorantes ya solicitó la cotización con tres proveedores diferentes para una vez cesadas las lluvias, hacer la impermeabilización con recursos propios, a fin de dar solución rápida a este problema.

Además, trabajan en la revisión de los equipos que dejaron en el inventario para corroborar su existencia y conocer el estado en el que se encuentran.

Desperfectos

Hospital tiene menos de 3 años y con diversos daños.

=> Por lo menos en cinco ocasiones se han desprendido los plafones por la filtración de humedad, en el Hospital General de Torreón que cuenta con apenas tres años de haberse inaugurado.

=> En enero se registraron los primeros desprendimientos de este año.

=> Luego en el mes de junio se volvieron a registrar, pero en años anteriores también se había registrado este problema.

Goteras. El Hospital General tiene 3 años de operación y ya se ha goteado varias veces. (EDITH GONZÁLEZ)

