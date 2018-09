Estamos bien: Chicos de Barrio

TORREÓN, COAH.-

"Estamos bien gracias a Dios", dice Dimas Maciel a El Siglo de Torreón a unas horas de que tanto él como sus compañeros de Chicos de Barrio sufrieran un accidente automovilístico.

El percance, según contó el cantante, ocurrió en la carretera federal número 57 que conecta a Allende con Piedras Negras la noche del pasado lunes.

"Fue en el kilómetro 53 donde nos pasó este percance. Ahí tumbaron unas casetas y dejaron unos postes amarillos tirados que miden como dos metros cada uno.

"Al pasar por ahí, como no hay luz, nuestro autobús se descontroló. Casi ocurría una carambola. En verdad que esto es por negligencia de nuestras autoridades que deben estar pendientes de cosas así".

El artista hizo un llamado a las autoridades a que acudan a dicho sitio en la carretera federal 57 y arreglen el tramo dañado.

"Eso no se puede quedar así. Puede ocurrir una desgracia mayor. No hay luz, en la noche no se ve nada. Por favor señor Riquelme, autoridades hagan algo", dijo.

Dimas Maciel calcula que los daños materiales del accidente que sufrieron serían de 400 mil pesos. "Tenemos seguro, vamos a pagar el deducible".

Los Chicos de Barrio se encontraban de gira en Estados Unidos, la cual continuarán en breve.





Accidente. La agrupación sufrió un accidente en el autobús en el que viajaban, el cual ocurrió en la carretera federal 57. (ESPECIAL)

