Fernández Noroña confronta a Muñoz Ledo

Con mano alzada, la mayoría de la Cámara de Diputados atajó la intención del diputado petista Gerardo Fernández Noroña de utilizar la tribuna para reclamar al presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, su asistencia al mensaje del presidente Enrique Peña Nieto con motivo del sexto Informe de Gobierno.

En la primera sesión de la Cámara de Diputados, Fernández Noroña reclamó y exigió el uso de la palabra, a lo que Muñoz Ledo aclaró que no se la daría para evitar desorden. "Usted fue el agresor. No le voy a conceder el uso de la palabra. No permitiremos que usted ponga desorden en este Congreso".

Ante la insistencia de Gerardo Fernández Noroña para hablar, Muñoz Ledo cuestionó los motivos del petista. Además, aclaró que no aceptaba la moción de orden porque no hubo desorden. "A no ser que usted quiera provocarlo, lo que no permitiré", recalcó.

Porfirio Muñoz Ledo acusó a Fernández Noroña de haberle faltado el respeto en el evento de la víspera y de agredirlo físicamente, pero este último dijo que el señalamiento era una mentira y exigió de nuevo el uso de la palabra, ignorando los llamados a que se mantuviera en su curul.





Enojo. En dos ocasiones, Fernández Noroña utilizó el micrófono de la tribuna.

