PIEDRAS NEGRAS

PIEDRAS NEGRAS







COMENTAR

Un hombre y su familia, como muchos otros, fueron rescatados de su domicilio en la colonia Argentinas por elementos del Ejército Mexicano; pues debido a la fuerza del agua en las calles, les fue difícil salir del lugar. Inclusive relata cómo estuvo a punto de perder a su esposa y fue auxiliado por un soldado.

Se trata de Edgar Alberto Gamiz Rubio, quien labora en la construcción y tiene alrededor de 10 años viviendo en dicha colonia. Dicha persona relató lo sucedido durante la madrugada de ayer martes, cuando se despertó para verificar que todo estuviera bien y que su familia durmiera; percatándose de la inundación.

Mi hijo, el más grande, fue el que me alertó, me dijo: papá hay mucha agua, corre como río. Al salir, me di cuenta de que no era río era un reviente de lo que es el cauce del arroyo "El Soldado" y nomás agarré a mi familia y salimos", explicó Gamiz Rubio.

Refiere que comenzó a llover alrededor de las cuatro de la mañana y detalló que alrededor de las siete de la mañana cuando se reventó el cauce del arroyo "El Soldado", por lo cual decidió tomar a su familia y salir de allí. Sin embargo, el lograr dicho objetivo fue mucho más difícil, pues tardaron alrededor de dos horas debido a la fuerza de la corriente.

Nos tardamos alrededor de dos horas, porque mi familia no podía cruzar la corriente y de hecho, ya se me estaba zafando mi señora. Gracias Dios un soldado nos ayudó a salir del agua, de hecho con cuerdas y un arnés; es como pudimos salir", detalló Edgar Alberto Gamiz.

Pese a la afectación en la vivienda que renta y el daño en sus pertenencias, en su patrimonio de varios años; el afectado agradeció a Dios que su familia está bien; pues las cosas materiales son lo de menos.

Dada la situación de inundación en su vivienda, Gamiz Rubio, su esposa y sus hijos decidieron trasladarse al albergue que se instaló en el gimnasio Santiago V. González, donde recibieron atención médica y se les han proporcionado alimentación.





Reacción. Ciudadanos fueron rescatados de su domicilio en la colonia Argentinas por elementos del Ejército Mexicano.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP