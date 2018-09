Son las personas, dice JZI

TORREÓN

Luego de que se difundió en redes sociales a un agente de Vialidad tocando los glúteos presuntamente de una mujer semi-desnuda de la cintura para abajo, el alcalde Jorge Zermeño declaró que no se ha identificado al elemento ni el lugar ni la fecha.

Lamentó ese tipo de conductas que considera, desprestigian a la institución. "Siempre tienen que tener un comportamiento digno. No es la corporación, son las personas. Por ahí vi una fotografía que publican medio borrosa porque no se ve quién es la persona... vamos a revisar de qué se trata, no puedo tampoco reaccionar a memes o a fotografías que circulan sin tener datos más precisos".





Opinión. Jorge Zermeño habla sobre el caso de un agente.

